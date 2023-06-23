7 Gaya Jessica Mila saat Bulan Madu di Eropa, Nyonya Yakup Hasibuan Kece Banget!

PASANGAN pengantin baru Jessica Mila dan Yakup Hasibuan tengah menikmati bulan madu di Eropa. Melalui unggahan foto di Instagram, Jessica Mila dan Yakup tampak mengunjungi beberapa negara di Eropa.

Dalam postingannya itu, Jessica Mila terlihat begitu cantik dalam balutan outfit yang dia pakai. Beberapa kali pasangan itu membagikan momen mesra yang bikin iri.

Penasaran seperti apa potret cantik Jessica Mila saat bulan madu. Berikut ulasannya dari Instagram @jscmila, Jumat (23/6/2023).

1. Pakai outfit hitam





Gaya kece Jessica Mila saat pose turun tangga. Dia memakai vest hitam yang dipadukan dengan kulot warna senada dan kulot hitam. Dia menambahkan sling bag coklat dan high heels pada penampilannya.

Sementara itu, Jessica Mila tampil memesona dengan rambut dicepol dan kacamata hitam. Kece abis!

2. Anggun pakai rok





Potret anggun Jessica Mila saat berada di Arco de Triunfo de Barcel. Gayanya terlihat stylish dengan kemeja putih yang dipadukan dengan rok motif dan sepatu sandal. Jessica juga menambahkan tas krem pada penampilannya.

Jessica pose berjalan sambil menoleh ke belakang. Dia menambahkan kacamata dan bando pada penampilannya itu. Tak lupa dia tersenyum yang menambah kecantikannya.

"Nggak bosen-bosen lihat cantiknya Jessica Mila," komen @denia***

"Cantik banget manusia serigala satu ini," tambah @nov_viy***

3. Pose sambil mendengarkan musik





Pada foto selanjutnya Jessica foto OOTD tampil semi casual satu set blazer pink dan celana pendek hitam. Dia juga nampak membawa shoulder bag dan flat shoes. Jessica foto candid sambil mendengarkan musik sambil tersenyum.

4. Main di bukit





Keseruan Jessica Mila menikmati musim panas di Primrose Hill Primary School. Di foto ini dia memakai atasan putih yang dipadukan dengan blazer beige, rok floral, dan sneakers.

Jessica pose sambil berjalan dengan mengangkat kedua tangannya. Dia juga tampil dengan rambut dicepol dan memakai kacamata. Wajah bahagianya begitu terpancar.