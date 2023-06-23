Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cantik Lady Nayoan saat Momong Anak, Aura Keibuan Makin Terpancar Bikin Meleleh!

Diva Daniswara , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |07:00 WIB
5 Potret Cantik Lady Nayoan saat Momong Anak, Aura Keibuan Makin Terpancar Bikin Meleleh!
Lady Nayoan (Foto: Instagram/@ladynayoan)
A
A
A

TAK hanya memiliki paras cantik, Lady Nayoan istri dari aktor Rendy Kjaernett merupakan sosok yang keibuan dan penyayang. Tak jarang Lady Nayoan membagikan momen berharga bersama sang anak memperlihatkan sisi keibuannya yang luar biasa di Instagram pribadinya.

Tak hanya itu, penampilannya saat momong anak juga kerap mencuri perhatian. Karena selain canitk, Lady Nayoan tetap terlihat menarik dengan gaya fashionnya. 

Nah, bagi kalian yang penasaran seperti apa sih sosok Lady saat sedang mengasuh anak? Berikut lima potret cantik Lady Nayoan saat momong anak, dikutip dari laman akun Instagram pribadi @ladynayoan, Jumat (23/6/2023).

1. Bermain salju bersama sang anak

Lady Nayoan

Tak hanya memiliki paras cantik, Lady juga ternyata sosok yang keibuan. Dilihat dari momen saat ia menemani kedua anaknya yang sedang bermain salju, sambil tersenyum sumringah dan bahagia. Nampaknya terlihat seru ya!

Soal outfit, Lady Nayoan terlihat kece mengenakan jaket berwarna putih. Dia memadukannya dengan celana panjang hitam dan boots berwarna biru.

2. Kasih sayang yang tulus

Lady Nayoan

Istri dari Rendy Kjaertnett ini nampak tengah menggendong dan memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Senyum lembut wajahnya mencerminkan cinta dan perhatian seorang ibu yang tulus. Tak hanya itu, gestur lembutnya juga menggambarkan ia sosok yang hangat dan penyayang.

Untuk outfit, Lady Nayoan memperlihatkan sisi sederhananya dengan gaya outfit simpel. Dia mengenakan kaos putih polos biasa, namun tetap terlihat kece. 

3. Petualangan dan keterlibatan bersama sang anak

Lady Nayoan

Dalam potret ini, ibu dari tiga anak ini terlibat langsung dalam mengurus dan menemani kedua anaknya yang tengah bermain bersama zebra di kebun binatang.

Soal outfit, Lady Nayoan mengenakan busana lengan panjang berwarna ungu muda yang dipadukan celana panjang biru. Gayanya makin kece dengan menenteng tas berwarna merah. 

Halaman:
1 2
      
