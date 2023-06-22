Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Darlis Muhan, Influencer Ganteng yang Selalu Tampil Kece saat Traveling

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |21:30 WIB
Potret Darlis Muhan, Influencer Ganteng yang Selalu Tampil Kece saat Traveling
Darlis Muhan (Foto: Instagram/@darlismuhan)




DARLIS Muhan adalah influencer atau content creators yang terkenal di dunia traveling. Potretnya selalu kece dengan berbagai gaya busana.

Emni Darlis alias Darlis, sapaan akrabnya, eksis sejak lama di Instagram. Darlis sering mengunggah foto-foto perjalanannya dengan nuansa yang estetik.

Pria asal Palembang ini suka solo backpacker sejak tahun 2014. Dituturkan Darlis, ia memulai perjalanannya seorang diri keliling Indonesia dengan modal nekat.

Darlis enggak cuma concern ke destinasi wisata, tapi dia juga suka review hotel. Kenalan lagi yuk sama Darlis dan intip beragam potretnya yang bisa disimak berikut ini.

1. Serba hitam

Darlis Muhan

