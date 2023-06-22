Advertisement
Mengenal Apa Itu RP di TikTok

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |19:16 WIB
Mengenal Apa Itu RP di TikTok
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

MENGENAL apa itu rp yang tengah viral di tiktok. Istilah rp ini adalah kepanjangan dari game roleplay tengah ramai di platform media sosial. Hal ini bermula karena terungkapnya seorang anak berusia 11 tahun yang memainkan permainan ini.

Dilansir dari berbagai sumber, permainannya, anak ini berperan sebagai orang dewasa yang telah menikah dan memiliki anak. Namun yang mengkhawatirkan, anak ini bermain roleplay dengan seseorang yang bahkan tidak ia kenal.

roleplay

Lantas sebenarnya apa yang dimaksud dengan roleplay?

Pada intinya, roleplay ini sama saja dengan bermain peran. Jadi, pada penerapannya seseorang akan berperilaku seperti orang lain dalam situasi tertentu. Sebelumnya, roleplay sudah banyak terlebih dahulu populer di berbagai media lain seperti game dan media sosial.

Dalam dunia game, roleplay ini merujuk pada permainan yang mewadahi pemain untuk berperan sebagai karakter tertentu untuk menjalankan game. Roleplay dalam dunia game atau yang biasa dikenal sebagai Role Play Game (RPG) biasanya mengacu pada karakter fiksi ilmiah seperti Star Wars, Dungeons and Dragons ataupun yang lainnya.

