HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Kata Senggel dalam Bahasa Jawa yang Viral di Medsos

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |08:49 WIB
Ternyata Ini Arti Kata Senggel dalam Bahasa Jawa yang Viral di Medsos
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

TERNYATA ini arti kata senggel dalam bahasa Jawa yang viral di medsos menjadi perbincangan di berbagai platform sosial media.

Banyak kreator di media sosial mempopulerkan kata ini kepada pengikutnya. Namun, bagi yang belum mengetahui arti kata senggel sebaiknya mencari tahu lebih dahulu.

Pasalnya arti kata senggel memiliki beragam makna. Kebanyakan orang menafsirkan kata senegal sebagai perilaku yang tidak baik.

Arti kata senggel dalam bahasa Jawa yang viral di medsos adalah ajakan untuk berkelahi. Umumnya orang menggunakan kata senggel saat menantang orang lain untuk membuktikan siapa yang terhebat.

tiktok

Kata senggel pertama kali populer di Tik Tok. Seorang kreator mengunggah video seorang laki-laki berseragam SMA bekata “Pacar kamu dimana? Ajak kemari senggel! Dalam keterangannya kreator itu juga menuliskan “Ratrimo senggel mawon mas.”

Halaman:
1 2 3
      
