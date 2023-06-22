Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Makin Cantik! Lady Nayoan Pamer Rambut Baru Pose Bareng Inara Rusli dan Dokter Richard Lee

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |14:00 WIB
Makin Cantik! Lady Nayoan Pamer Rambut Baru Pose Bareng Inara Rusli dan Dokter Richard Lee
Lady Nayoan (Foto: Instagram/@ladynayoan)
A
A
A

DOKTER Richard Lee membuat netizen heboh usai berfoto dengan dua perempuan cantik. Kedua perempuan tersebut adalah Lady Nayoan dan Inara Rusli.

Keduanya diundang dalam rangka menjadi bintang tamu podcast dr Richard Lee.  "Semangat wanita wanita kuat..Thanks for coming," ujar dr Richard Lee pada caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Kamis (22/6/2023).

Lady Nayoan Bareng Inara Rusli dan Dokter Richard Lee

Selain Inara Rusli, Lady Nayoan yang mengenakan sweater dan regular pants berwarna ungu juga mencuri perhatian. Istri Rendy Kjaernett tersebut tampak semakin cantik di usianya yang kini menginjak 32 tahun.

Salah satunya karena penampilan terbaru perempuan yang baru melahirkan 6 bulan lalu tersebut. Tengok saja rambut Lady Nayoan, tak terlihat seperti sudah memiliki tiga orang anak bukan?

Halaman:
1 2 3
      
