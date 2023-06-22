Kenapa Perlu Bawa Uang Receh saat Traveling? Simak 4 Alasannya

MESKIPUN saat ini transaksi pembayaran sudah semakin canggih, namun untuk berjaga-jaga Anda masih dianjurkan untuk membawa uang cash termasuk recehan di saat pergi liburan atau traveling.

Ada beberapa alasan mengapa Anda perlu membawa uang receh saat traveling. Memang terdengar simpel dan tidak terlalu penting, namun

sewaktu-waktu Anda pasti membutuhkannya khususnya di tempat-tempat wisata yang belum menyediakan cashless sebagai transaksinya.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut 4 alasannya.

1. Jajan di Pinggir jalan

Saat traveling ke suatu daerah Anda akan menemui sejumlah pedagang kaki lima atau di pinggir jalan, yang mana rata-rata mereka hanya menerima uang cash juga receh.

Misalnya Anda ingin membeli cimol di Jalan Braga, Bandung. Penjualnya hanya menerima uang cash atau receh sebagai transaksinya.

2. Naik Transportasi Umum

Saat traveling ke suatu daerah dan memilih untuk backpacker, Anda harus menggunakan transportasi umum untuk menuju ke tujuan. Misalnya menggunakan angkutan umum (angkot).

Biasanya Anda harus menyiapkan uang cash atau recehan untuk membayar ongkosnya.