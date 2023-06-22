Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Perlu Persiapan Matang, Yuk Simak 5 Tips Bikin Liburan Sekolah Makin Seru

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |07:03 WIB
Perlu Persiapan Matang, Yuk Simak 5 Tips Bikin Liburan Sekolah Makin Seru
Ilustrasi (Foto: Travel Weekly)
A
A
A

LIBURAN sekolah menjadi salah satu momen yang ditunggu untuk bisa melakukan aktivitas menarik bersama keluarga. Namun sebelum itu, perlu persiapan matang supaya liburan bisa berjalan lancar dan seru.

Berikut 5 tips agar liburan sekolah makin seru, sebagaimana dilansir Okezone dari laman ANTARA;

1. Riset terlebih dahulu

Penting agar melakukan riset sebelum pergi mulai dari tempat yang ingin dituju, bagaimana situasi dan kondisi di tempat tersebut, dan fasilitas apa yang diperlukan.

Dengan melakukan riset secara seksama kita bisa meminimalisasi ketidaknyamanan saat berlibur dengan keluarga.

Masyarakat bisa dengan mudah melihat berbagai harga tiket pesawat, kereta api, dan hotel, lalu memesannya sesuai anggaran liburan melalui platform perjalanan online.

Infografis Tren Traveling 2023

2. Cek promo supaya lebih hemat

Penting bagi traveler untuk rajin mengecek promo meliputi tarif seperti hotel, vila dan apartemen, tiket pesawat hingga berbagai tiket tujuan wisata dan atraksi, baik di Indonesia maupun luar negeri.

3. Jaga stamina

Menjaga kesehatan selama liburan merupakan hal yang sangat penting karena saat liburan biasanya ditempuh dalam jarak yang jauh dan melibatkan aktivitas fisik yang intens.

Jika kondisi badan sedang tidak fit, tubuh akan mudah lelah, terjangkit penyakit dan akhirnya tidak bisa menikmati liburan dengan maksimal.

Halaman:
1 2
      
