Bahaya Konsumsi Garam Berlebihan, Bikin Pembuluh Darah Kaku

WADUH ternyata perempuan punya risiko lebih tinggi dibandingkan pria dalam mengalami hipertensi. Saat ini, hipertensi masih menjadi salah satu penyebab kematian nomor satu di dunia. Di masa pandemi, angka kematian tertinggi berasal dari pasien dengan komorbid hipertensi.

Salah satu cara untuk mencegah hipertensi adalah dengan mengurangi konsumsi garam dan menggantikannya dengan glumatat atau lebih dikenal dengan nama msg (monosodiumglutamat).

Dokter Spesialis Gizi Klinik Yohan Samudra mengatakan, jumlah maksimum garam yang boleh dikonsumsi yaitu satu sendok teh sehari atau sekitar 2.000-2.300 mg natrium. Glutamat bisa menggantikan peran garam dalam makanan. Makanan yang sehat jadi awal dari keluarga sehat dan bahagia

“Glutamat itu ada di msg. Dalam 1 gram msg itu mengandung 133 mg natrium sedangkan garam mengandung 400 mg natrium, ” kata Dokter Yohan.

Menurutnya, sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait keamanan konsumsi msg. Di Eropa dan Amerika serta di Indonesia melalui Kemenkes dan juga Badan POM sudah menyatakan penggunaan msg aman.

“Berapa banyak sebenarnya yang dikatakan aman untuk menggunakan msg? Tentunya dengan takaran secukupnya karena kalau terlalu banyak akan membuat rasa makanan tidak enak, jadi after tastenya menjadi pahit. Jadi gunakan secukupnya sesuai resep,” jelas Dokter Yohan.

Ia mengungkapkan bahaya lain dari konsumsi garam yang berlebihan selain hipertensi adalah serangan jantung hingga stroke. Karena, jumlah garam yang berlebihan akan membuat pembuluh darah kaku sehingga aliran darah susah untuk lewat dan berpotensi membuat pembuluh darah pecah.

Dalam jangka panjang, kata Dokter Yohan, risiko penyakit dari konsumsi garam yang berlebihan adalah gagal ginjal akut. Yohan meminta konsumen untuk hati-hati dalam mengonsumsi makanan dengan kandungan garam tersembunyi.

“Contohnya kondimen seperti saus sambal, mayonaise, kecap manis, fast food, Chinese food, keripik, bakso, tongseng dan juga gulai. Semua makanan itu mengandung garam yang tersembunyi,” jelasnya.

