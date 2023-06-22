Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bocah Meninggal Usai Disuntik, Diduga Korban Malapraktik!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |14:10 WIB
Bocah Meninggal Usai Disuntik, Diduga Korban Malapraktik!
Ilustrasi anak sakit (Foto: Lots a helping hands)
SEORANG bocah berusia 6 tahun bernama Alvito Ghaniyu Maulidan meninggal dunia usai dirawat di rumah sakit di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Bocah tersebut diduga jadi korban malapraktik. Menurut ayah korban Imam Jazuli, hal itu terjadi saat anaknya dalam keadaan sakit perutnya terasa mual dan demam.

 anak sakit

Kemudian orangtua korban membawanya ke rumah sakit dan masuk IGD. Korban langsung mendapat perawatan dari petugas dan diberi infus. Usai diinfus kondisi agak mendingan.

Namun kemudian oleh perawat itu dikasih obat suntik di kantong infus. Hal itu katanya merupakan obat mual. Disuntikkan 2 kali.

Namun usai disuntik cuma selang waktu sekitar 5 menit, korban malah kejang-kejang lalu meninggal dunia.

 BACA JUGA:

Ibu korban, Vera dalam sebuah wawancara menjelaskan, pada awalnya semua normal sebelum disuntik. "Semua normal, namun para perawat memang kesulitan mencari pembuluh darah anak saya. Lama sekali, sampai anak saya mengeluh," ujarnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
