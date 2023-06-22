Pandemi Covid-19 Dinyatakan Berakhir, PB IDI Minta Vaksin Tetap Gratis bagi Lansia dan Kelompok Rentan!

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia. Usai pencabutan status itu, apakah perawatan, obat, hingga vaksin Covid-19 harus bayar?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) DR dr Erlina Burhan, SpP(K) mengatakan, vaksin akan tetap diberikan secara gratis oleh pemerintah hanya diperuntukan bagi kelompok masyarakat beresiko tinggi yang tidak mampu melalui skema BPJS.

"Kami dari PB IDI ingin mengantisipasi wacana tersebut dengan menghimbau suatu jalan tengah bagi masyarakat kalangan resiko tinggi yang tidak mampu membeli vaksin kalau bisa vaksin ini tetap disediakan secara gratis untuk mereka mungkin melalui skema BPJS," ujarnya saat konferensi pers melalui Zoom, pada Kamis (22/6/2023).

BACA JUGA:

Tak hanya itu saja, PB IDI juga menegaskan sudah menjamin ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan yang prima meski status pandemi Covid-19 sudah berakhir. Hal ini sebagai bentuk ancang-ancang pemerintah dan IDI jika sewaktu-waktu jumlah penyebaran Covid-19 kembali melonjak.

BACA JUGA: