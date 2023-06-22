Jelajah Laut Dalam, Jenis Wisata Baru Kaum Berduit

KAPAL selam Titan memulai perjalanan untuk menjelajahi bangkai kapal Titanic di Atlantik Utara, pada 18 Juni 2023. Namun tak lama berangkat, kapal berisi lima penumpang itu dinyatakan hilang kontak.

Hilangnya kapal itu tentu menghebohkan dunia. Pasalnya, penumpang kapal selam yang dioperasikan OceanGate Expeditions itu bukan orang sembarangan. Ada pengusaha Inggris-Pakistan, Shahzada Dawood dan putranya, Suleman.

Tiga orang lainnya adalah pilot kapal selam Paul-Henri Nargeolet, CEO OceanGate Expeditions Stockton Rush, serta miliuner asal Inggris Hamish Harding.

Hingga 21 Juni 2023, kapal selam Titan masih belum ditemukan. Namun First Coast Guard District mengklaim, pihaknya mendeteksi bebunyian di sekitar kapal selam itu hilang kontak.

Karena itu, First Coast Guard District memperluas pencarian mereka dibantu para ahli kapal selam dari British Royal Navy. Kapten Jamie Frederick dari lembaga itu mengatakan, pencarian dilakukan secara eksponensial seluas 4 kilometer.

“Pencarian ini sangat kompleks karena terkait lokasi yang jauh di lepas pantai dan melibatkan berbagai lembaga dan negara,” ujar Frederick seperti dikutip dari USA Today, pada Kamis (22/6/2023).

Di luar insiden yang terjadi saat ini, wisata laut dalam memang menjadi salah satu bisnis yang dilirik para investor. Pasalnya, wisata ini tak dinikmati sembarang orang karena harganya yang fantastis.