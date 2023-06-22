Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cantiknya Dubai Miracle Garden, Taman Bunga Terbesar di Dunia

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:20 WIB
Cantiknya Dubai Miracle Garden, Taman Bunga Terbesar di Dunia
Dubai Miracle Garden di Dubai, Uni Emirat Arab (Foto: Dubai Miracle Garden)
DUBAI Miracle Garden merupakan taman bunga terbesar di dunia yang berlokasi di Dubai, Uni Emirat Arab. Uniknya taman ini dibangun di tengah-tengah gurun pasir lho.

Dilansir dari laman resmi Dubai Miracle Garden, taman ini diluncurkan pada Hari Valentine 2013. Memiliki luas lebih dari 72.000 meter persegi (780.000 kaki persegi), menjadikannya taman bunga alami terbesar di dunia.

 BACA JUGA:

Di sini Anda terdapat lebih dari 50 juta bunga dan 250 juta tanaman cantik lainnya yang memperindah suasana.

Saking cantiknya, pada April 2015, taman ini dianugerahi Penghargaan Moselle untuk Pengalaman Taman Baru tahun ini oleh Penghargaan Wisata Taman 2015.

 

Berbagai macam bunga bewarna warni dan tanaman-tanaman hias lainnya berada di sini. Dubai Miracle Garden juga menjadi rumahnya kupu-kupu, yang mana semakin mempercantik suasananya.

 BACA JUGA:

Namun taman terbesar di dunia ini ditutup selama bulan-bulan musim panas yang terkenal di Dubai. Suhu rata-rata 40 dari Juni hingga September, sebab dinilai kurang pas untuk melihat bunga-bunga di sini.

Tak hanya itu saja, ada juga patung setinggi 18 meter berupa karakter Disney seperti Mickey Mouse berjejer rapi dibuat dari berbagai rangkaian bunga nan cantik.

Telusuri berita women lainnya
