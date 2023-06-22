15 Tempat Wisata di Sentul yang Lagi Hits 2023, Pas buat Libur Idul Adha

TERDAPAT 15 tempat wisata di Sentul yang lagi hits 2023. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan berbagai atraksi hiburan, Sentul menjadi tujuan liburan menyenangkan.

Tempat wisata di Sentul, Bogor juga memiliki suhu dan udara yang sejuk. Sehingga banyak wisatawan dari pusat kota menepi ke Sentul untuk merilekskan pikiran

Berikut 15 tempat wisata di Sentul yang lagi hits 2023 :

Eco Art Park Sentul

Tempat wisata terhits Sentul pertama adalah Eco Art Park Sentul. Berkawasan di komplek Sentul City, taman ini memiliki berbagai karya seni menarik yang dibuat oleh seniman dari berbagai dunia. Salah satunya yang paling ikonik adalah patung yang terbuat dari mobil bekas setinggi 5 meter.

Curug Leuwi Kunten

Tidak ada salahnya menghabiskan waktu liburan dengan berkunjung ke Curug Leuwi Kunten. Lokasi wisata curug ini tidak jauh dari pusat kota Sentul. Disana pengunjung dapat menikmati udara sejuk dan air terjun mengalir.

Pasar Ah Poong

Berbeda dari pasar pada umumnya, Pasar Ah Poong merupakan pusat kuliner masyarakat Sentul. Terdapat berbagai wisata kuliner yang memanjakan lidah. Pengunjung juga bisa melihat berbagai atraksi menarik.

Kampoeng Koneng

Lelah jalan-jalan di sekitar Sentul cobalah mengisi perut di Restoran Kampoeng Koneng. Restoran keluarga ini menyajikan masakan leluhur nusantara. Pengunjung dapat merasakan makanan bak di kampung halaman sendiri.

Wisata Alam Fantasia

Tempat wisata ekonomis Wisata Alam Fantasia tidak boleh terlewatkan. Pengunjung dapat mengajak anak kecil untuk bermain di taman ini.

Berbagai permainan seperti ayunan, trampolin, seluncuran tersedia disini.

Bukit Hambalang

Menginap di Villa Bukit Hambalang pengunjung bisa menikmati berbagai destinasi wisata menarik. Beberapa diantaranya seperti cafe kekinian, Taman Fathan, pemandangan menawan dan masih banyak lagi.