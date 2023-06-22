3 Tempat Wisata Kental Nuansa Betawi, Abang None Silakan Datang!

PADA 22 Juni 2023 DKI Jakarta genap berulangtahun yang ke-496. Nah, biasanya, pada HUT Kota Jakarta, ada berbagai acara menarik dalam rangka memperingatinya.

Tak sedikit sejumlah wilayah yang melakukan perayaan Ulang Tahun DKI Jakarta dengan cara yang unik dan juga meriah.

Tak ayal bila HUT Kota Jakarta merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat asli Jakarta atau yang tinggal di ibu kota.

Namun, tak sedikit juga masyarakat yang merayakannya dengan pergi ke destinasi wisata yang kental dengan ciri khas Betawi. Karena, selain berlibur, Anda juga bisa mendapat pengetahuan tentang budaya.

Lantas di mana saja tempat wisata yang kental akan nuansa budaya Betawi? Berikut Okezone rangkumkan 7 di antaranya;

1. Kampung Betawi Setu Babakan

Kampung Betawi Setu Babakan sudah dikenal dengan budaya Betawinya yang sangat kental. Dari mulai arsitektur, seni, tradisi, kuliner, hingga pakaian khas betawi bisa Anda temui di tempat tersebut.

Kampung Betawi Setu Babakan (Foto: MPI/M. Sukardi)

Tak ayal Setu Babakan merupakan salah satu tempat wisata favorit masyarakat untuk merayakan Ulang Tahun DKI Jakarta.

Di Setu Babakan para pengunjung pun bisa melihat keseharian dari masyarakat Betawi. Dari mulai pencak silat, aqiqah, injek tanah, ngederes, hingga ngarak pengantin sunat.

Selain itu, kamu juga bisa icip-icip kuliner khas betawi yang dikenal dengan kelezatannya. Dari mulai kerak telor, bir pletok, sayur asem, sayur lodeh, dodol, geplak, laksa, geplak, dan sebagainya.

Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa atraksi yang bisa kamu nikmati di Kampung Betawi Setu Babakan. Dari mulai wisata budaya, menikmati wisata air, hingga agrowisata. Jadi, dijamin liburan kamu ke Kampung Betawi Setu Babakan akan sangat menyenangkan.

Roemah Betawi Rawasapi (Foto: SMA Korpri Bekasi Official)

2. Roemah Betawi Rawasapi

Roemah Betawi memang bukan terletak di Jakarta, melainkan di Jalan Al-Huda, Rawasapi, Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi. Tapi, Roemah Betawi merupakan salah satu destinasi wisata yang kental dengan budaya Betawi.

Tempat yang satu ini dapat menjadi pilihan alternatif untuk merayakan ulang tahun kota Jakarta, dengan mengetahui tentang budaya peninggalan orang Betawi.