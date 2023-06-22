Keren! HUT Ke-496, Jakarta Jadi Salah Satu Destinasi Favorit di Asia Tenggara saat Libur Sekolah

HARI Ulang Tahun (HUT) ke-496 Kota Jakarta menjadi momentum tepat memajukan pariwisata terlebih bertepatan menjelang masa liburan sekolah.

Berbagai cara dilakukan pelaku pariwisata demi menggaet wisatawan, demi mencapai target perjalanan wisatawan nusantara dengan nilai kontribusi pariwisata terhadap PDB yang diharapkan bisa mencapai 4,10 persen.

Terkait hal tersebut, platform perjalanan, Traveloka berkomitmen turut membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif lokal di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dalam menyambut dan memeriahkan HUT ke-496 DKI Jakarta.

CEO of Transport Traveloka, Iko Putera berujar bahwa komitmen tersebut diwujudkan melalui program Crazy Sale Jakarta, yang berlangsung pada 22-28 Juni 2023.

Ia menjelaskan, melalui kegiatan tersebut konsumen dapat merayakan HUT Jakarta dengan berbagai penawaran spesial dan potongan harga hingga Rp496 ribu untuk beragam produk pilihan di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Sejalan dengan semangat HUT Jakarta, kami menggelar kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui inovasi dan digitalisasi pariwisata di Jakarta dan sekitarnya, yang juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," ucap Iko sebagaimana dikutip dari ANTARA.

Dirinya berharap kemajuan pariwisata lokal yang terintegrasi di daerah Jakarta dan sekitarnya dapat memicu dampak positif terhadap akselerasi perkembangan pariwisata lokal di daerah Indonesia lainnya.

Sekadar informasi, sepanjang 2022 lalu, destinasi wisata unggulan di Jakarta mencatat kenaikan signifikan jumlah pengunjung. Taman Impian Jaya Ancol menempati posisi puncak dengan 13,01 juta kunjungan wisatawan pada 2022 atau naik tiga kali lipat dibandingkan 2021.

Kemudian, Ragunan menempati peringkat kedua dengan 6,55 juta kunjungan atau naik tujuh kali lipat dari tahun sebelumnya dan diikuti Monumen Nasional alias Monas di peringkat ketiga dengan 5 juta pengunjung.