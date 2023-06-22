Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cerita Wanita dengan Kuku Terpanjang di Dunia, Usai Pecah Rekor Malah Kecelakaan

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |17:00 WIB
Cerita Wanita dengan Kuku Terpanjang di Dunia, Usai Pecah Rekor Malah Kecelakaan
Lee Redmond. (Foto: Mirror)
A
A
A

SEORANG perempuan bernama Lee Redmond masuk dalam Guinness World Record sebagai orang dengan kuku terpanjang di dunia. Tak tanggung-tanggung, panjang kukunya mencapai lebih 8,65 meter.

Redmond yang berasal dari Salt Lake City, Amerika Serikat tidak pernah memotong kukunya sejak 1979.

 BACA JUGA:

Mengutip dari iNews, selama 40 tahun lebih, dia merawat kukunya yang panjang dengan mengoles minyak zaitan setiap hari.

Karena sudah saking panjangnya, kuku Redmond terlihat melengkung bahkan seperti akar pohon.

 

"Itu tantangan bagi saya untuk melihat seberapa panjang mereka tumbuh sebelum melengkung," kata Redmond.

 BACA JUGA:

"Saya terus menandai tanggal demi tanggal untuk memotongnya tapi tidak saya lakukan."

"Saya pikir kuku-kuku ini menjadi ciri khas orang lain mengenal saya. Saya dikenal sebagai 'wanit kuku' tetapi saya harus menjelaskan kepada mereka bahwa ini bermakna bagi saya," ucapnya.

