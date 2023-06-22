Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Alasan Kenapa Tak Ada Satupun Jembatan di Sungai Amazon

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |04:02 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa Tak Ada Satupun Jembatan di Sungai Amazon
Sungai Amazon (Foto: Aqua Expeditions)
A
A
A

SUNGAI Amazon merupakan salah satu sungai terpanjang di muka bumi. Dengan panjang 6.920 km sungai ini mengaliri tiga negara, yakni Peru, Kolombia, dan Brasil.

Tak hanya itu saja, Sungai Amazon juga merupakan rumah bagi 100 spesies ikan listrik, 60 spesies piranha, dan rumah bagi spesies lumba-lumba air tawar.

Fakta lainnya mengenai Sungai Amazon adalah tidak memiliki jembatan. Padahal, Sungai Nil di Kairo saja memiliki 100 jembatan, Sungai Yangtze di Asia dan Sungai Danube di Eropa memiliki 133 jembatan. Nah, ternyata ada beberapa alasan kenapa Sungai Amazon tidak memiliki jembatan.

Alasan pertama yang diungkapkan oleh Walter Kaufmann, ketua Teknik Struktur (Struktur Beton dan Desain Jembatan) Institut Teknologi Federal Swiss (ETH) Zurich adalah tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk melintasi jembatan di atas Sungai Amazon.

Infografis Fakta Hutan Aokigahara

Hal ini karena Sungai Amazon memiliki kontur berkelok-kelok dan melalui daerah yang jarang dihuni penduduk. Artinya hanya sedikit jalan utama yang bisa dihubungkan dengan jembatan.

Sedangkan di kota-kota besar maupun kota kecil yang berbatasan dengan Sungai Amazon, kapal dan feri menjadi sarana yang transportasi yang banyak diminati.

Selain itu, alasan kedua kenapa tidak ada jembatan di sungai Amazon adalah karena pembangunannya akan cukup sulit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059938/as_ingatkan_tak_bisa_selamanya_lindungi_israel-4pSq_large.jpg
Eskalasi di Lebanon Meningkat, AS Ingatkan Tak Bisa Selamanya Lindungi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/18/3050501/menteri_luar_negeri_as_antony_j_blinken-g4ZJ_large.jpg
AS Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/18/3047376/israel_serang_gaza-lWLG_large.jpg
AS Beri Bantuan Rp55 Triliun ke Israel untuk Beli Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/18/3044647/donald_trump-aCWo_large.jpg
Capres AS Donald Trump Diklaim Dukung Solusi Dua Negara  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/18/3043689/jet_tempur_super_hornet-Pu5J_large.jpg
Antisipasi Dampak Tewasnya Pemimpin Hamas, AS Kirim Lebih Banyak Jet Tempur ke Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/18/3042130/pemimpin_hamas_ismail_haniyeh-or0k_large.jpg
Pemimpin Hamas Tewas, AS Siap Bantu Israel jika Diserang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement