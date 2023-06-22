Ternyata Ini Alasan Kenapa Tak Ada Satupun Jembatan di Sungai Amazon

SUNGAI Amazon merupakan salah satu sungai terpanjang di muka bumi. Dengan panjang 6.920 km sungai ini mengaliri tiga negara, yakni Peru, Kolombia, dan Brasil.

Tak hanya itu saja, Sungai Amazon juga merupakan rumah bagi 100 spesies ikan listrik, 60 spesies piranha, dan rumah bagi spesies lumba-lumba air tawar.

Fakta lainnya mengenai Sungai Amazon adalah tidak memiliki jembatan. Padahal, Sungai Nil di Kairo saja memiliki 100 jembatan, Sungai Yangtze di Asia dan Sungai Danube di Eropa memiliki 133 jembatan. Nah, ternyata ada beberapa alasan kenapa Sungai Amazon tidak memiliki jembatan.

Alasan pertama yang diungkapkan oleh Walter Kaufmann, ketua Teknik Struktur (Struktur Beton dan Desain Jembatan) Institut Teknologi Federal Swiss (ETH) Zurich adalah tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk melintasi jembatan di atas Sungai Amazon.

Hal ini karena Sungai Amazon memiliki kontur berkelok-kelok dan melalui daerah yang jarang dihuni penduduk. Artinya hanya sedikit jalan utama yang bisa dihubungkan dengan jembatan.

Sedangkan di kota-kota besar maupun kota kecil yang berbatasan dengan Sungai Amazon, kapal dan feri menjadi sarana yang transportasi yang banyak diminati.

Selain itu, alasan kedua kenapa tidak ada jembatan di sungai Amazon adalah karena pembangunannya akan cukup sulit.