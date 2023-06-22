Benarkah Dilarang Menolak Pemberian Makanan di Kalimantan? Berikut Penjelasannya

SEBAGAI negara yang memiliki ragam kebudayaan, Indonesia sangat kental dengan budaya dan adat istiadatnya.

Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia untuk menerima pemberian dari orang yang dikenal.

Terlebih pemberian berupa makanan pasti tak seorang pun yang akan menolaknya. Terlebih makanan yang dihidangkan dalam sebuah hajatan.

Jika ada orang yang menolaknya mungkin akan dianggap sebagai seorang yang sombong. Namun, hal itu bisa jadi lebih parah jika terjadi di Kalimantan bahkan diyakini bisa mengundang bencana.

Orang Kalimantan memiliki larangan menolak makanan yang diberi warga setempat. Masyarakat Pulau Seribu Sungai itu menyebutnya dengan Kapunuhan.

Masyarakat Kalimantan memiliki kepercayaan tentang menolak makanan yang diberikan masyarakat, baik berupa tawaran atau makanan hidangan pada hajatan. Siapapun diwajibkan untuk memakannya meski barang mencicipi sedikit saja.

Bila tidak, mereka akan mengalami kapuhunan atau musibah. Kapuhunan ini termasuk salah satu kepercayaan masyarakat Kalimantan yang berkaitan dengan makanan dan minuman.

Banyak dikisahkan bila seseorang diberi makanan dan menolak makan akan mendapatkan musibah, entah itu terjatuh dari motor, atau kemalangan lainnya.