Ternyata Begini Sejarahnya Kenapa Bali Lebih Populer ketimbang Indonesia

BALI merupakan salah satu destinasi wisata Indonesia paling populer di dunia. Kendati Indonesia memiliki banyak destinasi wisata menarik, namun Bali tetap menjadi yang paling terkenal.

Bahkan Pulau Bali lebih terkenal atau populer daripada Indonesia itu sendiri. Hampir sebagian besar turis mancanegara mengira Bali adalah sebuah negara lho!.

Mengutip laman Hindu Ensiklopedi Indonesia, Bali lebih populer dari Indonesia karena Pulau Dewata lebih dulu diperkenalkan oleh Belanda daripada negaranya Indonesia. Nama Pulau Bali sudah ada sejak 914 Masehi sebelum Indonesia berdiri.

Pemerintah kolonial Belanda gencar sekali memperkenalkan Bali sebagai tujuan wisata pada tahun 1920 sampai 1930 ke Eropa.

Pada awalnya banyak sekali konotasi negatif tentang Bali dan warga Bali. Sebagaimana dalam buku A Paradise Created (2013) karya Adrian Vicker yang menjelaskan tentang pandangan buruk tentang Pulau Bali.

Namun, semua konotasi negatif tentang Bali seketika lenyap setelah Belanda menaklukkan Bali pada 1908. Belanda mulai menggambarkan Bali sebagai 'surga dunia' yang terlupakan. Kemudian banyak sekali wisatawan dan seniman yang datang ke Bali.

Margaret Mead-Gregory Bateson, Miguel Covarrubias Walter Spies, dan Collin PcPhee merupakan para seniman yang memperkenalkan Bali lewat karyanya pada tahun 1930 lalu. Berkat karya mereka, Pulau Bali semakin terkenal ke seantero dunia.