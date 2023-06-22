Pernah Disinggahi Brawijaya dan Sultan Agung, Begini Sejarah Balaraja Kota Berjuluk Seribu Pabrik

BALARAJA merupakan sebuah kecamatan di daerah Kabupaten Tangerang bagian barat. Balaraja termasuk kawasan industri di mana banyak pabrik yang berdiri di daerah tersebut. Namun tahukah Anda bagaimana asal muasal nama Balaraja? berikut ulasannya.

Nama Balaraja rupanya perpaduan antara kata raj yang berasal dari kata kepala dan raja. Atau dengan kata lain, Balaraja memiliki arti pasukan raja tawon.

Namun dalam versi lain disebutkan jika Balaraja berasal dari kata Bale dan Baja yang mengandung arti tempat peristirahatan para raja.

Namun mengutip laman resmi Pemerintah Kota Tangerang, versi yang tepat adalah Balaraja yang berarti tempat peristirahatan para raja.

Hal ini karena pada zaman dahulu, Balaraja merupakan tempat persinggahan atau tempat peristirahatan bagi para raja yang berasal dari kerajaan Banten seusai berperang. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah tempat pemandian bernama Talagasari.

Dilansir dari abottng.com, letak pemandian Talagasari berada di depan gedung Kecamatan Balaraja yang dulunya merupakan Gedung Kawedanaan Balaraja. Lebih tepatnya berada di Klinik Aroba, di belakang Masjid Al-Jihad.

Bukti lainnya menyebutkan jika raja-raja seluruh nusantara pada zaman dahulu pernah menjadikan kampung Sentiong di daerah Balaraja sebagai tempat beristirahat.