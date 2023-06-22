Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Rekomendasi Soto Betawi Paling Enak di Jakarta, Ngehits Banget Cocok buat Makan Siang

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |06:01 WIB
6 Rekomendasi Soto Betawi Paling Enak di Jakarta, Ngehits Banget Cocok buat Makan Siang
Warung Soto Betawi H. Ma'ruf (Foto: Instagram/@sotohmaruf)
A
A
A

SOTO ialah salah satu kuliner lezat paling banyak diburu penikmat kuliner, terlebih ketika cuaca dingin karena musim hujan. Misalnya saja Soto Betawi, di mana kelezatannya sudah tak terbantahkan.

Di setiap sudut Kota Jakarta, terdapat penjual Soto Betawi paling enak dan favorit bagi para penggemar kuliner. Selain itu terdapat juga jenis soto lainnya yang tak kalah nikmat.

Berikut Okezone rangkumkan 6 rekomendasi tempat makan Soto Betawi paling enak di Jakarta;

1. Soto Betawi H. Ma’ruf

Para pencinta Soto Betawi, tentunya sudah tidak asing lagi dengan tempat yang satu ini. Soto Betawi H. Ma'ruf sangat populer bagi para penikmat kuliner, karena menyuguhkan olahan soto yang lezat, gurih, dan diolah tanpa MSG.

Selain itu, Soto Betawi ini juga jadi favorit beberapa pejabat untuk menikmati santap siang. Soto Betawi H. Ma'ruf berada di kawasan Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.

Soto Betawi Haji Mamat

(Foto: Soto Betawi Haji Mamat)

2. Soto Betawi H. Mamat

Salah satu tempat makan Soto Betawi yang hits dan terkenal di Jakarta, yaitu warung Haji Mamat. Soto ini termasuk yang legendaris, sehingga tak heran jika selalu ramai oleh pelanggan.

Dalam satu porsi Soto Betawi H. Mamat ini berisi potongan daging besar, dan kuahnya yang gurih segar. Serta memiliki cita rasa tersendiri.

Selain Soto Betawi, terdapat juga menu lainnya seperti oseng soto menjadi salah satu menu paling populer yang dicari di sini. Lokasinya nada di Jalan Mandala Raya, Tomang, Grogol, Jakarta Barat.

3. Soto Betawi H. Husein

Bagi Anda yang hobi kulineran sekitar Manggarai, terdapat satu tempat makan Soto Betawi paling terkenal, yaitu di Soto Betawi H Husein. Saking nikmatnya, banyak orang yang rela antre berlama-lama untuk bisa merasakan gurih mantapnya soto yang disajikan di sini.

Lokasinya berada di Jalan Padang Panjang, Pasar Manggis, Kota Jakarta Selatan. Harga per porsinya mulai dari Rp32.000 buka dari Sabtu hingga Kamis (Jumat libur), mulai pukul 07.00 hingga 14.00 WIB.

