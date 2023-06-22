Masih Ada Waktu, Yuk Kejar Diskon HUT DKI Jakarta di 10 Restoran Ini!

PERINGATAN HUT Ke-496 DKI Jakarta yang jatuh pada hari ini, Kamis, (22/6/2023), membuat restoran di Jakarta berlomba-lomba memberikan promo makanan hingga minuman kepada masyarakat.

Hal ini lantas dimanfaatkan betul oleh masyarakat untuk menikmati makanan dan minuman yang ingin mereka buru di momen HUT DKI Jakarta.

Nah, dilansir dari berbagai sumber, berikut daftar restoran yang memberikan promo di HUT DKI Jakarta ke-496 hari ini, Kamis, (22/6/2023).

1. Wingstop

(Foto: Instagram/@wingstopid)

Hanya pada 22 Juni 2023, Wingstop Indonesia menawarkan promo khusus di momen HUT Jakarta 2023. Gerai ayam cepat saji ini menawarkan promo berupa Wingstop Chicken Meal 1 dengan harga super hemat, hanya Rp496 berisi 1 Wingstop Chicken + 1 Rice + Drink.

Promo ini juga berlaku di menu Wingstop Chicken Meal 2 dan hanya di Wingstop Jakarta untuk dine-in, takeaway, dan takeaway di Click ‘N Wing It www.wingstop.co.id atau WA di 081119108888. Harga belum termasuk pajak.

2. Gokana

Gokana juga menawarkan promo dalam rangka Jakarta Great Sale. Anda bisa membeli 2 Menu GOKANA hanya dengan harga Rp49.600.

Menu JGS 1 yaitu Gokana 1 + Gyoza dan menu JGS 2 berisi Roasted Chicken Dry Ramen Original + Fry Mix.

Harga tersebut belum termasuk pajak. Promo Berlaku KHUSUS di outlet GOKANA di area Jakarta (dine-in, delivery, dan takeaway), Berlaku hanya di hari biasa, Senin - Jumat. Promo ini berlangsung pada 1 Juni-21 Juli 2023.

3. Chatime

(Foto: Instagram/@chatimeindo)

Merek minuman yang identik dengan minuman boba ini ikut menawarkan promo untuk memperingati ulang tahun Jakarta.

Salah satu yang tidak boleh kamu lewatkan yakni promo Chatime Large hanya seharga Rp22.000 saja. Promo ini berlaku di seluruh outlet Chatime Nasional, mulai dari 22-25 Juni 2023.

4. Krispy Kreme

Krispy Kreme menawarkan promo HUT Jakarta melalui pembelian dua lusin donat hanya dengan harga Rp100.000.

Dua lusin donat Krispy Kreme tersebut terdiri dari satu lusin FIXED ASSORTED (sudah ditentukan) dan satu lusin Mixed Classic Doughnut.

Mixed Classic Doughnut terdiri dari 4 pcs Sugar Icing, 4 pcs Original Glazed, 4 pcs Cinnamon Sugar (boleh diganti Original Glazed semua jika persediaan masih ada).

Promo ini berlaku di seluruh gerai Krispy Kreme, tidak termasuk di area bandara. Promo ini juga tersedia untuk pembelian langsung di store dan delivery online GoFood, GrabFood dan Shopeefood.

5. Monsieur Spoon

Dalam rangka hari jadi Jakarta 2023, kamu bisa menikmati dua chocolatine di Monsieur Spoon hanya dengan harga Rp49.600. Promo ini berlaku setiap hari Senin-Jumat mulai dari 1 Juni-21 Juli 2023.