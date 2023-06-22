8 Minuman Khas Jakarta yang Enak, Segar dan Nikmat dalam Setiap Tegukannya!

8 Minuman Khas Jakarta yang Enak berikut ini biasanya menambah semarak HUT Ke-496 DKI Jakarta. Apa saja? Simak ulasannya.

Jakarta tak hanya memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang menarik, akan tetapi juga memiliki berbagai kuliner yang beragam dan lezat. Dalam hal minuman tradisional, ada berbagai minuman yang memiliki cita rasa yang khas dan keunikannnya, yang menjadikannya sebagai ikon minuman Jakarta.

Nah, bagi Anda yang tinggal di Jakarta atau sedang berada di Jakarta tak afdol rasanya jika tidak mencoba berbagai minuman khas Jakarta ini. Apa saja minumannya? Berikut delapan minuman khas Jakarta yang telah dirangkum dari berbagai sumber.

1. Bir pletok

(8 Minuman Khas Jakarta yang Enak, Foto: Instagram/@mikazone.upi)

Meski namanya bir, tetapi ini bukanlah minuman memabukkan. Minuman herbal khas Betawi ini memiliki rasa pedas rempah, harum, dan menyegarkan. Tak bisa dipungkiri minuman ini memiliki sejuta manfaat yang baik bagi tubuh.

2. Es doger

Minuman khas Jakarta yang satu ini terbuat dari campuran kelapa muda, santan, gula merah, ketan hitam, kacang hijau, dan es serut. Biasanya, dihidangkan bersamaan dengan topping, seperti tape ketan hitam, biji mutiara, dan kolang-kaling. Rasanya pun manis dan teksturnya kental, membuat minuman ini menjadi favorit banyak orang.

3. Es selendang mayang

(8 Minuman Khas Jakarta yang Enak, Foto: Instagram/@kreasiminuman)

Minuman ini terbuat dari campuran santan, gula merah cair, dan es serut. Rasanya manis dengan sentuhan aroma pandan yang khas dan menyegarkan. Tak heran kan, bila minuman ini sering dijadikan pilihan saat musim panas.

4. Es campur Betawi

Memiliki berbagai topping, seperti alpukat, kelapa muda, cincau, nangka, tape ketan hitam, kolang-kaling, dan sirup kental yang dicampur jadi satu dengan serutan es. Rasa segarnya tak perlu diragukan lagi.

5. Es goyang

Berbeda dari yang lain, minuman satu ini memiliki rasa yang sangat manis, karena terdiri dari susu kental manis, es serut, dan sirup rasa yang beragam. Uniknya, saat minuman ini disajikan, biasanya gelasnya digoyangkan yang menjadi daya tarik dari minuman ini sendiri.