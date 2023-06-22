Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jelajah Lembang Park and Zoo, Wisata Hits Ramah Anak di Bandung

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |09:00 WIB
Jelajah Lembang Park and Zoo, Wisata Hits Ramah Anak di Bandung
Lembang Park and Zoo (Foto: Dok Pegi pegi)
A
A
A

Jakarta- Bagi Anda yang tinggal di Jabodetabek, Bandung menjadi salah satu destinasi favorit untuk menemani liburan. Nah, mengingat liburan sekolah sudah tiba, tiba juga waktunya Anda mengajak si kecil untuk menjelajah tempat wisata yang menarik. Salah satunya, Lembang Park and Zoo.

Berlokasi di Jalan Kolonel Masturi No. 171, Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tempat rekreasi hits ramah anak ini dikelilingi udara yang sejuk sehingga cocok dipilih sebagai tujuan liburan keluarga. Apa lagi daya tarik yang dimiliki Lembang Park and Zoo? Yuk, simak ulasannya berikut ini!

 BACA JUGA:

Paket Wisata Keluarga nan Komplet

Dibangun di atas tanah seluas 18 hektare, Lembang Park and Zoo hadir menawarkan objek wisata yang menggabungkan konsep taman hiburan dan kebun binatang dalam satu lokasi. Perpaduan ini tentunya memudahkan para wisatawan yang ingin mencari tempat wisata keluarga nan komplet.

Jika tertarik melihat koleksi burung-burung cantik secara lebih dekat, Anda bisa berkunjung ke area Big Bird Aviary. Berkonsep semi-outdoor, burung-burung di area ini dibiarkan terbang bebas sehingga memungkinkan Anda berinteraksi langsung. Mau bermain atau berfoto bersama si gajah yang gagah? Anda bisa mampir ke area Kampung Gajah. Tidak ketinggalan, di Lembang Park and Zoo juga ada satu cafe unik bernama Neko Cat Cafe. Cat cafe terbesar di Indonesia ini tampil menggemaskan dengan interior seperti bentuk mezzanine.

Dilengkapi Wahana Bermain Anak

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/623/3175438//talita_almira_salsabila_siswi_kelas_12_sman_unggulan_mh_thamrin-Bs3o_large.jpg
Cerita Siswa Yakini Wujudkan Mimpi Kuliah di Luar Negeri lewat Sekolah Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/25/3175372//menteri_kebudayaan_fadli_zon-Wi69_large.jpeg
Doa Bersama di Gunung Padang, Menteri Kebudayaan Komitmen Pemugaran Berkesinambungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/11/3175334//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas-tLJO_large.JPG
Kompetisi Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Dimulai, Siapakah yang Akan Menjadi Top 10?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/11/3175270//pnm_harumkan_inacraft_2025_dengan_wangi_kopi_sembalun-2Hyx_large.jpeg
PNM Harumkan Inacraft 2025 dengan Wangi Kopi Sembalun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/25/3175259//membeli_tiket_bus-W0Vx_large.jpg
Ini 5 Tips Memilih Tiket Bus yang Aman dan Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/1/3175212//menteri_kebudayaan_ri-ehsB_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Hadiri Kuliah Umum di Timor-Leste, Perkuat Hubungan lewat Diplomasi Budaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement