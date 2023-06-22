Jelajah Lembang Park and Zoo, Wisata Hits Ramah Anak di Bandung

Jakarta- Bagi Anda yang tinggal di Jabodetabek, Bandung menjadi salah satu destinasi favorit untuk menemani liburan. Nah, mengingat liburan sekolah sudah tiba, tiba juga waktunya Anda mengajak si kecil untuk menjelajah tempat wisata yang menarik. Salah satunya, Lembang Park and Zoo.

Berlokasi di Jalan Kolonel Masturi No. 171, Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tempat rekreasi hits ramah anak ini dikelilingi udara yang sejuk sehingga cocok dipilih sebagai tujuan liburan keluarga. Apa lagi daya tarik yang dimiliki Lembang Park and Zoo? Yuk, simak ulasannya berikut ini!

Paket Wisata Keluarga nan Komplet

Dibangun di atas tanah seluas 18 hektare, Lembang Park and Zoo hadir menawarkan objek wisata yang menggabungkan konsep taman hiburan dan kebun binatang dalam satu lokasi. Perpaduan ini tentunya memudahkan para wisatawan yang ingin mencari tempat wisata keluarga nan komplet.

Jika tertarik melihat koleksi burung-burung cantik secara lebih dekat, Anda bisa berkunjung ke area Big Bird Aviary. Berkonsep semi-outdoor, burung-burung di area ini dibiarkan terbang bebas sehingga memungkinkan Anda berinteraksi langsung. Mau bermain atau berfoto bersama si gajah yang gagah? Anda bisa mampir ke area Kampung Gajah. Tidak ketinggalan, di Lembang Park and Zoo juga ada satu cafe unik bernama Neko Cat Cafe. Cat cafe terbesar di Indonesia ini tampil menggemaskan dengan interior seperti bentuk mezzanine.

Dilengkapi Wahana Bermain Anak