HOME WOMEN FASHION

Body Tiada Kendor, Wulan Guritno Pede Panas-panasan Cuma Pakai Bra Bikin Netizen Galfok!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |00:06 WIB
Body Tiada Kendor, Wulan Guritno Pede Panas-panasan Cuma Pakai Bra Bikin Netizen Galfok!
Wulan Guritno (Foto : Instagram/@wulanguritno)
A
A
A

WULAN Guritno mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Di bawah terik matahari, Wulan tampil seksi hanya memakai atasan bra! Seperti apa potretnya? 

Bak menolak tua, Wulan Guritno selalu berhasil tampil memukau karena wajah cantiknya yang awet muda. Belum lagi, body goalsnya yang bak gitar Spanyol dan tak kalah seksi dari para gadis belia. Tak heran, netizen selalu dibuat terpukau dengan penampilan hot mom satu ini.

Seperti pada penampilan yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Wulan Guritno tampak tampil seksi di atas sebuah matras, yang entah memang sengaja dijemur atau memang hanya dijadikan alas untuk sekedar bersantai sambil duduk cantik.

Wulan Guritno

Dalam dua potret yang diunggah tersebut, Wulan sengaja duduk santai di bawah sinar matahari pagi yang masih tampak hangat tersebut.

Ia tampak seksi dalam balutan bra berwarna coklat yang dipadukan dengan celana kulot panjang berwarna abu-abu. Wulan tampak sengaja mengikat tinggi rambut panjangnya sehingga aura seksinya kian terpancar.

Dalam slide pertama, ibu dari Shalom Razade ini tampak duduk sambil mengarahkan pandangannya ke arah lain. Sementara di slide kedua, Wulan tampak membuat siapapun yang melihatnya bisa berdebar-debar dengan tatapan tajamnya ke arah kamera.

