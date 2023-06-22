Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Potret Eva Garcia, Kekasih Alejandro Garnachio yang Viral Duel Sengit dengan Asnawi Mangkualam

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |22:00 WIB
7 Potret Eva Garcia, Kekasih Alejandro Garnachio yang Viral Duel Sengit dengan Asnawi Mangkualam
Eva Garcia (Foto: Instagram/@eevichuu)
A
A
A

PEMAIN Timnas Argentina Alejandro Garnacho menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan pencinta sepak bola Tanah Air. Wonderkid Argentina tersebut terlibat duel sengit dengan kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam di atas lapangan GBK, Senin 19 Juni 2023.

Karenanya usai laga yang dimenangi timnas Argentina 2-0, nama Garnacho menjadi buah bibir di Indonesia. Sosoknya mengundang penasaran, termasuk mengulik kehidupannya di luar lapangan.

Salah satunya perihal asmara, ternyata pemain berusia 18 tahun tersebut memiliki pacar yang cantik dan seksi. Garnacho tengah menjalin asmara dengan wanita bernama Eva Garcia.

Penasaran bagaimana potret kekasih Garnacho? Berikut Okezone rangkumkan potretnya dari Instagram @eevichuu, Kamis (22/6/2023).

Anggun menemani Garnacho

Eva Garcia Kekasih Alejandro Garnacho

Pertama ada potret Eva Garcia saat menemani Garnacho menghadiri acara Player of The Year Awards. Eva tampil anggun dalam balutan gaun one shoulder berwarna hitam.

Aksen blink-blink pada gaun menambah kesan glamor dari penampilannya. Untuk alas kaki, dia memakai high heels warna hitam yang menambah kesan anggun dan menawan.

Pose pakai jersey MU

Eva Garcia Kekasih Alejandro Garnacho

Selanjutnya ada potret mesra Eva Garcia dan Garnacho. Eva tampak cantik dengan gaya sporty memakai jersey Manchester United, klub dari Garnacho.

Pose di tribun

Eva Garcia

Berikutnya ada potret Eva Garcia di tribun Stadion Old Trafford, kandang Manchester United. Dia tampak cantik dengan rambut poni berpose tersenyum manis ke kamera.

Untuk outfit, Eva memadukan crop top one shoulder hitam dengan long coat warna senada. Untuk bawahan, dia memakai celana panjang ketat warna silver. Untuk melengkapi gayanya, Eva menenteng shoulder bag warna hitam.

Seksi dan imut

Eva Garcia

Berikutnya ada gaya Eva Garcia saat hangout. Dia tampak seksi dan imut mengenakan setelan outfit berwarna merah dengan motif polkadot. Bibir merah merona menambah kesan seksi dari penampilan Eva kali ini.

Halaman:
1 2
      
