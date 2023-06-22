5 Ide Outfit Kondangan ala Tiara Andini, Cantik dan Elegan!

TIARA Andini tak hanya dikenal sebagai penyanyi muda yang dikenal karena bakat dan talentanya. Tiara juga dikenal memiliki gaya fashion yang menawan.

Tiara Andini selalu tampil dengan gaya yang elegan dan memukau. Beberapa gaya outfit Tiara Andini cocok dijadikan inspirasi untuk menghadiri acara kondangan.

Berikut adalah ide outfit kondangan ala Tiara Andini yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Kamis (22/6/2023).

1. Black Dress dengan Detail Puff di Lengan





Tiara Andini sering terlihat mengenakan gaun hitam dengan detail puff di lengan. Gaun ini memberikan dimensi pada tampilan serta menambahkan sentuhan feminin dan elegan. Anda dapat memilih gaun hitam dengan potongan yang pas di tubuh dan menambahkan detail puff di lengan untuk menciptakan gaya yang serupa.

2. Black Dress dengan Hiasan Blink-Blink di Bagian Atas

Pilihan lain yang sering dikenakan oleh Tiara Andini adalah gaun hitam dengan hiasan blink-blink di bagian atas. Gaun ini menciptakan tampilan glamor dan berkilauan yang memukau. Pilihlah gaun dengan potongan yang sesuai dengan bentuk tubuh Anda dan tambahkan hiasan blink-blink di bagian atas untuk memberikan sentuhan ekstra pada penampilan Anda.

3. White Dress dengan Detail Pearl





Tiara Andini juga terlihat mempesona dalam gaun putih dengan detail pearl. Gaun putih memberikan kesan yang elegan dan bersih, sementara detail pearl menambahkan sentuhan mewah. Pilihlah gaun putih dengan potongan yang sesuai dengan gaya Anda dan tambahkan detail pearl pada bagian tertentu seperti pada badan dan pinggang untuk menciptakan tampilan yang anggun.