HOME WOMEN LIFE

5 Bagian Tubuh Pria yang Disukai Wanita, Cek di Sini!

Diva Daniswara , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |21:00 WIB
5 Bagian Tubuh Pria yang Disukai Wanita, Cek di Sini!
Bagian tubuh pria yang disukai wanita (Foto: Timesofindia)
A
A
A

BAGIAN tubuh pria yang disukai wanita akan dibahas dalam artikel ini. Sangat penting bagi pria untuk mengetahui dan memahami penampilan fisik seperti apa yang disukai oleh para wanita.

Hal ini guna membantu mereka memperbaiki diri agar dapat tampil percaya diri yang tentunya akan membuat waktu terpikat. Mengingat, sebagian besar wanita memiliki karakteristik pria tertentu yang diidam-idamkan.

Lantas, sosok atau gambaran pria seperti apa sih yang disukai oleh para wanita? Berikut ulasan singkat lima bagian tubuh pria yang disukai wanita, dikutip dari Muscle and Fitness, Rabu (21/6/2023).

1. Otot Perut yang Bagus

Bagian tubuh pria yang disukai wanita

(Bagian tubuh pria yang disukai wanita?, Foto: Timesofindia)

Pria dengan otot perut yang terbentuk bagus sering kali memikat hati wanita, karena letaknya di bagian tengah yang menjadi pusat perhatian saat pandangan pertama dan menarik secara visual, seperti yang diungkapkan oleh studi penelitian dari Western Illinois University.

2. Bahu yang Lebar dan Kuat

Bahu yang lebar dan kuat memberikan kesan maskulinitas dan kekuatan pada seorang pria. Sebab, pria dengan bahu yang lebar memberikan kesan perkasa dan gagah. Selain itu, bahu yang lebar juga dapat membuat daya tarik seksual. Tak heran kan, bila para wanita terpikat.

3. Memiliki mata besar dan hidung yang kecil

Pria dengan mata besar dapat mengekspresikan penglihatan yang tajam, yang dapat meluluhkan hati para wanita. Sementara, hidung yang kecil dapat memberikan kesan simetri dan menarik secara visual

Halaman:
1 2
      
