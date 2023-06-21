Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Apa Itu Operasi Bariatrik dan Siapa saja yang Perlu Menjalaninya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |15:03 WIB
Mengenal Apa Itu Operasi Bariatrik dan Siapa saja yang Perlu Menjalaninya
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

MENGENAL apa itu operasi bariatrik dan siapa saja yang perlu menjalaninya pernah dilakukan oleh musisi Melly Goeslaw. Adapun, dia memilih untuk melibatkan perubahan pada sistem pencernaan untuk membantu menurunkan berat badan.

Selain itu, operasi bariatrik dapat menawarkan banyak manfaat salah satunya penurunan berat badan. Lalu prosedur membatasi jumlah yang boleh Anda makan.

Dilansir Mayoclinic, operasi ini bekerja dengan mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi. Beberapa prosedur melakukan keduanya.

Operasi

Mengenal apa itu operasi bariatrik dan siapa saja yang perlu menjalaninya bukan untuk semua orang yang kelebihan berat badan.

Anda mungkin perlu memenuhi pedoman medis tertentu untuk memenuhi syarat untuk operasi penurunan berat badan.

Halaman:
1 2 3
      
