5 Potret Mesra Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda, Gemas Sering Ajak Anak Liburan

SYAHNAZ Sadiqah dan Ritchie Ismail, atau yang akrab disapa Jeje Govinda dikenal sebagai pasangan suami-istri yang romantis. Keromantisan itu selalu mereka tampilkan di sosial media pribadinya.

Mulai dari sering berjalan berlibur bersama, hingga foto berdua yang memang romantis. Tak perlu keraguan Syahnaz adik kandung Raffi Ahmad tersebut memang menjadi figur wanita idaman.

Dengan cantiknya, Syahnaz yang sudah memiliki dua orang anak tetap terlihat seperti gadis. Penasaran seperti apa? Mengutip dari beragam unggahan instagram pribadi Syahnaz @syahnazs, Rabu (21/6/2023), berikut 5 potret mesra Syahnaz dan Jeje drummer dari band Govinda.

1. Liburan ke Bali

Berlibur ke Bali menjadi pilihan keluarga paling romantis. Dengan membawa dua orang anaknya, Syahnaz dan Jeje berpose senyum lebar yang hangat.

Diketahui, liburan saat itu juga menghadirkan Mama Rieta, Mama Amy, Nagita Slavina dan keluarga Raffi Ahmad lainnya. Meskipun begitu, pose berdua Syahnaz dan Jeje nampak santai terkesan anak muda berpacaran.

2. Momen Idul Fitri

Berpose saat Hari Raya Idul Fitri dengan baju seragam. Senyuman manis Syahnaz duduk bersama Jeje dan dua orang anaknya sangatlah tulus.

Bahkan, meski acara Lebaran, Syahnaz terlihat sangat minimalis. Bukan hanya itu, tampilan aktris yang kini menjajaki usia 29 tahun tersebut dilengkapi makeup natural membuat kesan sederhana pasangan tersebut.

3. Momen anniversary

Foto bayangan dan sisi belakang Syahnaz dan Jeje kali ini terkesan misterius. Dalam rangka perayaan Anniversary pernikahan, Syahnaz mengucapkannya untuk Jeje saat berjalan bersama.