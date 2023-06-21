Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 22 Juni: Capricorn Berubah Pandangan Hidup, Pisces Ada Keberuntungan Sederhana

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 22 Juni: Capricorn Berubah Pandangan Hidup, Pisces Ada Keberuntungan Sederhana
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
APA prediksi tanda zodiak Anda tentang kehidupanmu hari ini? Diwarta dari Times of India, simak prediksi ramalan zodiak seputar kehidupan untuk para pemilik tanda zodiak Capricorn, Aquarius dan juga Pisces termasuk keuangan, kesehatan, hingga asmara. Seperti diprediksikan ahli astrologi, Pandit Jagannath Guruji.

1. Capricorn: Dihadapkan dengan momen dari orang sekitar yang akan bisa mengubah perspektif terhadap banyak hal dalam hidup, terutama atasan Anda yang pernah bertengkar dengan Anda. Hari ini para Capricorn diperkirakan akan melakukan investasi yang akan mendatangkan banyak keberuntungan di masa depan.

2. Aquarius: Selamat! Investasi Anda menunjukkan perubahan positif dalam hal pengembalian, jadi kabar gembira di tengah pekerjaan kantor hari ini yang menumpuk karena Anda selama ini kerap menunda-nunda.

3. Pisces: Hari yang akan menjadi hari sibuk bagi para pemilik zodiak satu ini. Tak heran, ada kemungkinan diramalkan akan sakit punggung hingga jelang akhir pekan ini. Kabar gembiranya, ada keberuntungan sederhana yang menanti, akan menjadi kejutan yang menyenangkan.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
