Ramalan Zodiak 22 Juni: Libra Diistimewakan Pasangan, Sagitarius Waktunya Me Time

PENASARAN kan prediksi tanda zodiak Anda tentang kehidupanmu hari ini? Diwarta dari Times of India, berikut prediksi ramalan zodiak seputar kehidupan untuk para pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio, serta Sagitarius, termasuk keuangan, kesehatan, hingga asmara. Seperti diprediksikan ahli astrologi, Pandit Jagannath Guruji.

1. Libra: Mood para Libra hari ini sedang baik, karena pasangan Anda berusaha membuat dirimu merasa baik dan istimewa. Momen menyenangkan di tengah-tengah pikiran orang-orang Libra yang terlalu banyak bekerja dan stres yang tidak perlu.

2. Scorpio: Hari ini sedang kurang baik di bidang pekerjaan si Scorpio, karena atasan os sedang dalam suasana hati yang tak baik, jadi jangan kaget jika dia menyerang Anda atau marah-marah hanya karena sesuatu yang sangat kecil.

Kabar buruknya hari ini tambah mumet, karena kemungkinan bertengkar denan pasangan. Untungnya sesehatan fisik dan secara finansial, Anda akan baik-baik saja.

3. Sagitarius: Anda akan menghabiskan waktu di rumah, dan memanfaatkan sela-sela tengah pekan ini sebagai “me-time”. Apalagi dari sektor keuangan, secara finansial dompet para Sagitarus sedang sehat.

(Rizky Pradita Ananda)