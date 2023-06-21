Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 22 Juni: Aries Semangat Bersih-bersih, Gemini Semangat karena Pasangan

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 22 Juni: Aries Semangat Bersih-bersih, Gemini Semangat karena Pasangan
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA kata zodiak Anda tentang kehidupanmu hari ini? Diwarta dari Times of India, simak prediksi ramalan zodiak seputar kehidupan untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus, dan Gemini, termasuk keuangan, kesehatan, hingga asamara. Seperti diprediksikan ahli astrologi, Pandit Jagannath Guruji.

1. Aries: Hari Kamis ini para Aries diramalkan akan bersemangat untuk membersihkan rumah, termasuk memilah foto-foto lama yang akan membangkitkan kenangan lama. Bahkan bisa juga tak sengaja menemukan uang di dalam kotak atau dompet, kejutan dan berkat sederhana yang akan membuat hari jadi menyenangkan.

2. Taurus: Hari ini Kehidupan cinta para Taurus sedang seperti naik rollercoaster. Naik turun karena tiba-tiba ada dua mantan kekasih yang menghubungi kembali, dan mungkin ingin berbicara pada waktu yang sama dan pada hari yang sama di hadapan pasangan Anda saat ini. Kabar baiknya, dari segi kesehatan dan keuangan hari ini semuanya baik-baik saja.

3. Gemini: Rabu ini dimulai para Gemini dengan berbunga-bunga karena senyum di wajah pasangan akan membuat hari Anda lebih bersemangat. Namun di sisi lain, dari segi kesehatan waspada migrain bisa membahayakan harimu.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/612/3193414/zodiak-1Qkb_large.jpg
Deretan Zodiak yang Diprediksi Bakal Menikah di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174/zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement