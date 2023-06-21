Ramalan Zodiak 22 Juni: Aries Semangat Bersih-bersih, Gemini Semangat karena Pasangan

BAGAIMANA kata zodiak Anda tentang kehidupanmu hari ini? Diwarta dari Times of India, simak prediksi ramalan zodiak seputar kehidupan untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus, dan Gemini, termasuk keuangan, kesehatan, hingga asamara. Seperti diprediksikan ahli astrologi, Pandit Jagannath Guruji.

1. Aries: Hari Kamis ini para Aries diramalkan akan bersemangat untuk membersihkan rumah, termasuk memilah foto-foto lama yang akan membangkitkan kenangan lama. Bahkan bisa juga tak sengaja menemukan uang di dalam kotak atau dompet, kejutan dan berkat sederhana yang akan membuat hari jadi menyenangkan.

2. Taurus: Hari ini Kehidupan cinta para Taurus sedang seperti naik rollercoaster. Naik turun karena tiba-tiba ada dua mantan kekasih yang menghubungi kembali, dan mungkin ingin berbicara pada waktu yang sama dan pada hari yang sama di hadapan pasangan Anda saat ini. Kabar baiknya, dari segi kesehatan dan keuangan hari ini semuanya baik-baik saja.

3. Gemini: Rabu ini dimulai para Gemini dengan berbunga-bunga karena senyum di wajah pasangan akan membuat hari Anda lebih bersemangat. Namun di sisi lain, dari segi kesehatan waspada migrain bisa membahayakan harimu.

(Rizky Pradita Ananda)