Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Ide Liburan Keluarga Bikin Happy, Glamping Seru hingga Berburu Kuliner Nusantara

Antara , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:02 WIB
5 Ide Liburan Keluarga Bikin <i>Happy</i>, Glamping Seru hingga Berburu Kuliner Nusantara
Ilustrasi Liburan Keluarga (Foto: Pexels/Quang Nguyen Vinh)
A
A
A

MASA liburan sekolah sudah tiba dan masyarakat di Indonesia mulai merencanakan agenda berwisata untuk menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga.

Guna memudahkan masyarakat memilih tempat wisata yang cocok, ada baiknya Anda mempertimbangkan rekomendasi sejumlah destinasi bertema seru yang bisa dipilih bersama keluarga.

Ditambah, penawaran Holideals yang juga bisa dimanfaatkan sehingga liburan keluarga akan lebih ramah di kantong.

Berikut daftar tujuan wisata yang bisa Anda dan keluarga pilih, sebagaimana dikutip dari laman ANTARA;

1. Menikmati alam dengan glamping

Destinasi alam biasanya menjadi tujuan andalan bagi keluarga. Misalnya, Anda dan keluarga bisa mencoba untuk menginap di Bobocabin Cikole, Bandung, yang mengusung konsep glamping.

Deloano Glamping

Glamping (Foto: DeLoano Glamping)

Dengan harga mulai dari Rp558.000 per malam, Anda bisa menikmati fasilitas modern dengan jendela besar yang menyajikan pemandangan hutan pinus Lembang.

Opsi lain, Anda dan keluarga bisa staycation di Leuweung Geledegan Ecolodge yang berada di kaki Gunung Salak, Bogor, dengan harga mulai dari Rp950.000-an per kamar per malam. Penginapan ini menghadirkan pesona dan nuansa menenangkan yang nyaman bagi keluarga.

2. Jelajahi desa wisata untuk menambah wawasan budaya

Anda dan keluar bisa memilih opsi untuk mengunjungi desa wisata yang unik seperti Desa Wisata Penglipuran, Bali, yang menyajikan pengalaman otentik jelajah warisan budaya leluhur.

Infografis Desa Adat Wisata

Untuk mendapatkan pengalaman ini, cobalah paket wisata yang tersedia di tiket To Do dengan harga mulai dari Rp367.647 per orang.

Selain di Bali, pulau Jawa juga memiliki desa wisata seru salah satunya Desa Wisata Karangrejo di kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Di sini, Anda bisa menikmati pemandangan matahari terbit di Bukit Punthuk Setumbu dan Bukit Rhema melalui paket wisata mulai dari Rp385.000 per orang.

3. Eksplor kuliner khas Indonesia

Wisata kuliner tak boleh dilewatkan dalam agenda liburan keluarga. Ketika mengunjungi Medan, Sumatera Utara, cicipilah kuliner legendaris mulai dari mie gomak, mie balap, lontong medan, bihun bebek, soto medan, hingga buah durian. Di destinasi kuliner seperti Pusat Kuliner Jalan Semarang dan Merdeka Walk menyajikan kuliner otentik khas Medan.

Selain itu, cobalah jelajah kuliner otentik di kota Surabaya, Jawa Timur. Beberapa menu wajib cicip di kota ini termasuk sate klopo di Sate Klopo Ondomohen Bu Asih di daerah Genteng Surabaya hingga es krim Zangrandi legendaris yang telah jadi salah satu ikon kuliner Surabaya sejak berdiri pada 1930.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/25/3193832/maarten_paes-va13_large.jpg
Potret Mesra Maarten Paes dan Luna Bijl Rayakan Tahun Baru di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/25/3192745/monas-pWFi_large.jpg
4 Destinasi Wisata Murah Meriah yang Cocok Buat Liburan Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/298/3192136/makan-nP6j_large.jpg
Makan Banyak saat Liburan? Ini Tips Biar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/25/3191797/ragunan-wgs2_large.jpg
Ragunan Tambah Jam Operasional Selama Liburan Nataru, Buka Pukul 06.00 hingga 16.30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/25/3191624/kenny-LM3l_large.jpg
Kenny Austin Tunda Liburan Akhir Tahun demi Jaga Kehamilan Amanda Manopo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/25/3191469/menpar-yIFX_large.jpg
Libur Nataru, 1,45 Juta Kunjungan Wisman Diprediksi Serbu Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement