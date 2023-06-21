5 Ide Liburan Keluarga Bikin Happy, Glamping Seru hingga Berburu Kuliner Nusantara

MASA liburan sekolah sudah tiba dan masyarakat di Indonesia mulai merencanakan agenda berwisata untuk menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga.

Guna memudahkan masyarakat memilih tempat wisata yang cocok, ada baiknya Anda mempertimbangkan rekomendasi sejumlah destinasi bertema seru yang bisa dipilih bersama keluarga.

Ditambah, penawaran Holideals yang juga bisa dimanfaatkan sehingga liburan keluarga akan lebih ramah di kantong.

Berikut daftar tujuan wisata yang bisa Anda dan keluarga pilih, sebagaimana dikutip dari laman ANTARA;

1. Menikmati alam dengan glamping

Destinasi alam biasanya menjadi tujuan andalan bagi keluarga. Misalnya, Anda dan keluarga bisa mencoba untuk menginap di Bobocabin Cikole, Bandung, yang mengusung konsep glamping.

Dengan harga mulai dari Rp558.000 per malam, Anda bisa menikmati fasilitas modern dengan jendela besar yang menyajikan pemandangan hutan pinus Lembang.

Opsi lain, Anda dan keluarga bisa staycation di Leuweung Geledegan Ecolodge yang berada di kaki Gunung Salak, Bogor, dengan harga mulai dari Rp950.000-an per kamar per malam. Penginapan ini menghadirkan pesona dan nuansa menenangkan yang nyaman bagi keluarga.

2. Jelajahi desa wisata untuk menambah wawasan budaya

Anda dan keluar bisa memilih opsi untuk mengunjungi desa wisata yang unik seperti Desa Wisata Penglipuran, Bali, yang menyajikan pengalaman otentik jelajah warisan budaya leluhur.

Untuk mendapatkan pengalaman ini, cobalah paket wisata yang tersedia di tiket To Do dengan harga mulai dari Rp367.647 per orang.

Selain di Bali, pulau Jawa juga memiliki desa wisata seru salah satunya Desa Wisata Karangrejo di kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Di sini, Anda bisa menikmati pemandangan matahari terbit di Bukit Punthuk Setumbu dan Bukit Rhema melalui paket wisata mulai dari Rp385.000 per orang.

3. Eksplor kuliner khas Indonesia

Wisata kuliner tak boleh dilewatkan dalam agenda liburan keluarga. Ketika mengunjungi Medan, Sumatera Utara, cicipilah kuliner legendaris mulai dari mie gomak, mie balap, lontong medan, bihun bebek, soto medan, hingga buah durian. Di destinasi kuliner seperti Pusat Kuliner Jalan Semarang dan Merdeka Walk menyajikan kuliner otentik khas Medan.

Selain itu, cobalah jelajah kuliner otentik di kota Surabaya, Jawa Timur. Beberapa menu wajib cicip di kota ini termasuk sate klopo di Sate Klopo Ondomohen Bu Asih di daerah Genteng Surabaya hingga es krim Zangrandi legendaris yang telah jadi salah satu ikon kuliner Surabaya sejak berdiri pada 1930.