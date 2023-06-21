Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Alasan Neurosains Kenapa Seseorang Senang Berselingkuh, Salah Satunya Kecanduan Euforia Cinta!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |01:09 WIB
4 Alasan Neurosains Kenapa Seseorang Senang Berselingkuh, Salah Satunya Kecanduan Euforia Cinta!
Selingkuh (Foto: Bonobology)
SELINGKUH merupakan hal yang mengerikan yang bisa terjadi dalam pernikahan. Banyak artis yang kawin cerai, akibat perselingkuhan dengan lawan mainnya dalam film.

Nah, jika cuma selingkuh sekali saja, mungkin masih bisa dimaafkan. Namun jika selingkuh berkali-kali maka sudah jadi kebiasaan yang tak usah dimaafkan.

Lalu kenapa seseorang bisa gemar berselingkuh menurut neurosains?

1. Kecanduan euforia cinta

Pengalaman indah jatuh cinta dan tergila-gila dengan seseorang tidak bertahan selamanya. Ahli saraf menemukan setelah enam bulan hingga dua tahun, rasa cinta yang menggebu-gebu berubah menjadi cinta dan komitmen yang lebih dalam atau keputusan untuk berpisah dan melepaskan diri.

Banyak terapis pasangan mengatakan perselingkuhan terjadi karena orang salah mengira kurangnya intensitas dan euforia sebagai tanda mereka telah putus cinta.

Kurangnya euforia ini dapat mendorong seseorang untuk mencari pasangan lain untuk mencoba menciptakan kembali intensitas cinta yang tinggi. Bagi sebagian orang, kebutuhan untuk merasakan aliran cinta baru membuat mereka terus mencari hubungan di luar nikah atau di luar pacar resminya.

2. Kehilangan sirkuit kontrol diri

Sirkuit kontrol diri adalah sistem penyeimbang antara bagian otak limbik yang memotivasi untuk mencari aktivitas yang menyenangkan dan bagian otak korteks prefrontal (PFC) yang membuat seseorang berpikir dua kali sebelum terlibat dalam perilaku berisiko, seperti perselingkuhan.

Ketika sirkuit kontrol diri seimbang, kontrol impuls memadai menghentikan seseorang dari berselingkuh. Namun, ketika aktivitas PFC rendah, terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan seseorang menyerah pada keinginan impulsif tanpa memikirkan konsekuensinya.

Studi pencitraan otak menunjukkan orang dengan aktivitas rendah di PFC lebih mungkin untuk bercerai.

