Menghadapi Penuaan, Pentingnya Menerapkan Gaya Hidup Sehat

PENUAAN tak hanya terjadi pada usia dan kulit. Seluruh organ dan sistem tubuh manusia mengalaminya penuaan, termasuk sistem kekebalan atau imunitas tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh bisa dijaga dengan pola hidup sehat. Misalnya, menjaga siklus tidur minimal 7 jam per hari. Punya lingkungan tetap bersih dan nyaman, dan memastikan kecukupan asupan gizi seimbang dan fitonutrien.

Konsumsi 2 porsi buah dan 3 porsi sayuran menjadi dua hal yang kerap kali dianjurkan dalam menu makanan sehari-hari, disamping konsumsi protein, lemak dan karbohidrat rendah indeks glikemik. Makanan tersebut memiliki kandungan Glutamat dan Glutamin secara alami yang berperan membantu produksi dan pemeliharaan sel imunitas termasuk antibodi yang kita kenal. Ini bisa ditemukan di Monosodium glutamat (MSG) atau micin.

Glutamat dan Glutamin ibarat saudara kembar, keduanya merupakan asam amino non esensial yang berlimpah pada tubuh manusia, artinya setiap saat dapat diubah menjadi asam amino lain yang diperlukan tubuh. Pada kondisi sel tubuh sehat, glutamat lebih disukai tubuh. Sebaliknya ketika sel sedang mengalami stres atau cedera ataupun terserang penyakit, Glutamin akan diperlukan lebih banyak, terutama untuk menjaga keutuhan mukosa usus. Tidak hanya itu saja, Glutamin ini juga berperan sebagai aktivator sistem kekebalan pada saluran cerna. Ia bisa membantu mencegah racun-racun tubuh menyebar dan memperkuat sistem kekebalan agar siap menghadapi infeksi.

Glutamat dan Glutamin alami juga ditemukan di air susu ibu (ASI). Ini sangat membantu sistem imun tubuh bayi yang masih belum kuat seperti orang dewasa. Usus bayi memegang peran penting dalam sistem pencernaan dimana enzim dan GUT pada sistem imunitas usus. Sebab itu kebutuhan Glutamat dan Glutamin tinggi pada awal-awal kehidupan 1000 hari.

Nah, seiring bertambahnya usia sistem imun pasti akan mengalami penurunan fungsi. Penuaan sistem kekebalan tubuh berdampak pada penurunan produksi jumlah sel imun. Hal ini membuat para lanjut usia juga cenderung lebih rentan terserang penyakit.

Dalam menghadapi penuaan, penerapan gaya hidup sehat mampu mempertahankan sekaligus memperkuat sistem kekebalan tubuh. Pedoman Gizi Seimbang (PGS) sudah mengatur pola makan dan kegiatan fisik untuk membuat manusia Indonesia yang berkualitas.

Salah satu bahan makanan yang direkomendasikan adalah ikan laut. Kandungan gizinya beragam dan juga lengkap. Ikan laut kaya akan protein, peptida khusus dan asam amino Glutamat. Selain itu ikan laut juga sangat kaya akan Omega 3, antioksidan seperti karotenoid, vitamin larut lemak seperti vitamin A , D dan E ,mineral Kalsium, Posfor, Magnesium, Yodium, Seng dan Selenium yang berperan dalam metabolisme tubuh khususnya sistem kekebalan tubuh.

BACA JUGA:

Kaldu dan pekatan ikan yang diperkaya Glutamat (MSG) dapat disiapkan sebagai sumber Glutamat dan Glutamin yang diperlukan tubuh. Penasaran apa saja peran Glutamat dan Glutamin dalam menjaga kekebalan tubuh?

BACA JUGA: