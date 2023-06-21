Kenapa Rabies Disebut Penyakit Anjing Gila?

KENAPA rabies disebut penyakit anjing gila menjadi pertanyaan banyak orang. Pasalnya ada video yang memperlihatkan seorang anak berusia 5 tahun meninggal karena terkena rabies.

Dalam video itu, anak perempuan tersebut tampak kejang-kejang dan ketakutan. Diketahui sebelumya anak tersebut sempat digigit oleh anjing peliharaannya.

Rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis berbahaya yang menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini juga sering disebut sebagai penyakit anjing gila. Lantas, kenapa rabies disebut penyakit anjing gila.

Dilansir dari laman WHO, rabies disebut sebagai penyakit anjing gila karena sebanyak 99% kasus penularan virus rabies ke manusia dilakukan oleh anjing. Anak-anak berusia 5-14 tahun sering menjadi korban penyakit rabies.

Meski demikian, rabies ternyata tidak hanya menginveksi anjing saja, namun juga dapat menginfeksi hewan peliharaan dan hewan liar lainnya seperti kelelawar, kucing, dan juga kera.