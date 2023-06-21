5 Hal yang Bikin Berat Badan Susah Turun, Salah Satunya Suka Minum Manis!

TERDAPAT sejumlah hal yang bikin berat badan susah turun. Apalagi punya badan yang ideal dan sehat jadi dambaan.

Memulai hidup sehat untuk menurunkan berat badan dengan mengatur pola makan dan berolahraga secara teratur tentu tidaklah mudah. Diperlukan sikap disiplin dan motivasi yang tinggi agar bisa menjalankan kebiasaan ini dengan baik dan lancar.

Mengumpulkan niat yang kuat dan merencanakan latihan dengan sungguh-sungguh tentu bisa menjadi pilihan terbaik yang bisa dilakukan. Namun ada pula beberapa kesalahan yang kerap dilakukan dan justru dapat menghilangkan motivasi ketika menurunkan berat badan.

Berikut 4 kesalahan yangg bikin berat badan susah turun,

1. Melakukan workout terlalu intens

Berolahraga secara teratur memang bermanfaat bagi pikiran dan tubuh. Tetapi jika Anda melakukan latihan harian secara intens padahal sebelumnya Anda jarang berolahraga maka akan berdampak pada tubuh. Badan akan terguncang, dan juga rasa sakit dan sakit di seluruh tubuh.

Anda akan merasa lelah secara mental karena permintaan energi secara tiba-tiba, yang dengan cepat dapat menyebabkan perasaan kelelahan. Hal ini akan membuat Anda kesulitan untuk bangkit kembali ketika lelah dan ingin berlatih.

2. Tidak fokus terhadap kalori

Cara termudah untuk melacak asupan makanan ketika ingin menurunkan berat badan adalah dengan melihat informasi kalori dan nutrisi dalam makanan yang Anda beli. Meskipun estimasinya terlihat mudah, tapi sulit untuk melakukannya secara akurat jika Anda tidak memiliki pengetahuan.

Penghitungan kalori merupakan cara yang berguna untuk memantau apa yang Anda makan. Namun hal itu bisa menjadi tidak terkendali ketika seseorang terobsesi dengan alih-alih nutrisi. Intinya jangan memilih makanan hanya karena rendah kalori, pertimbangkan juga, jumlah dan kualitas nutrisi yang dikandungnya.

BACA JUGA:

3. Terlalu fokus pada timbangan

Memeriksa kemajuan hidup sehat menggunakan mesin penimbang tidak selalu menjadi yang terbaik. Timbangan dapat memberi tahu apakah seseorang telah kehilangan berat badan, namun tidak dengan lemak atau ototnya.

Berat badan Anda tidak akan banyak berbeda jika memiliki otot dan lemak. Cara lainnya untuk melacak kemajuan hidup sehat adalah dengan menggunakan pakaian. Anda mungkin lebih berat dengan lebih banyak otot, tetapi Anda akan terlihat lebih kencang karena otot lebih padat daripada lemak.

BACA JUGA: