HOME WOMEN HEALTH

5 Kebiasaan Buruk Penyebab Kanker Serviks, Cewek Wajib Baca!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |21:09 WIB
5 Kebiasaan Buruk Penyebab Kanker Serviks, Cewek Wajib Baca!
Kanker serviks (Foto: CDC)
A
A
A

KANKER serviks merupakan salah satu penyakit yang jadi momok bagi banyak wanita. Namun kamu perlu tahu bahwa ada sejumlah kebiasaan buruk yang bisa menjadi penyebab kanker serviks yang perlu dihindari wanita.

Kanker serviks merupakan kanker yang tumbuh di sel-sel leher rahim dan umumnya berkembang secara perlahan. Penderitanya akan mengalami gejala khusus ketika telah memasuki stadium lanjut.

 kanker serviks

Penyakit ini juga menjadi salah satu penyakit yang paling banyak diderita wanita setelah kanker payudara.

Berikut 5 kebiasaan ini penyebab kanker serviks yang perlu dihindari wanita.

1. Melewatkan vaksinasi HPV

Vaksin HPV dapat melindungi terhadap jenis HPV yang paling sering menyebabkan kanker serviks, vagina, dan vulva. Vaksin ini bekerja paling baik bila diberikan sebelum terpapar HPV, karena dapat mencegah namun tidak dapat mengobati.

2. Punya riwayat seksual tak sehat

Contoh riwayat seksual tidak sehat itu seperti aktif secara seksual di usia muda (terutama di bawah 18 tahun), punya banyak pasangan seksual dan memiliki satu pasangan yang dianggap berisiko tinggi (seseorang dengan infeksi HPV atau yang memiliki banyak pasangan seksual), atau hobi ganti-ganti pasangan seksual.

 BACA JUGA:

3. Penggunaan pil KB jangka panjang

Ada bukti bahwa menggunakan kontrasepsi oral untuk waktu yang lama meningkatkan risiko kanker serviks. Penelitian menunjukkan bahwa risiko kanker serviks, meningkat semakin lama pada seorang wanita yang menggunakan kontrasepsi oral. Tetapi risikonya turun kembali, setelah kontrasepsi oral dihentikan dan bisa kembali normal beberapa tahun setelah penghentian.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
