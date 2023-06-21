Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Hotel Murah Dekat Taman Sari Yogyakarta

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |15:00 WIB
10 Hotel Murah Dekat Taman Sari Yogyakarta
Home Addicts Hostel Yogyakarta. (Foto: Trip.com)
A
A
A

YOGYAKARTA menyimpan segudang tempat wisata eksotis, termasuk pula di pusat kotanya. Satu di antaranya ada Taman Sari yang tidak lain merupakan bekas kebun istana Keraton Ngayogyakarta.

Ketika kaki melangkah masuk ke dalamnya, seketika Anda tidak akan heran mengapa tempat wisata ini begitu ramai dikunjungi turis lokal maupun mancanegara.

Jika Anda tidak ingin berdesak-desakan dan tak nyaman ketika mengambil gambar estetik, ada baiknya menginap di hotel murah dekat Taman Sari Yogyakarta.

Ya, sederet hotel dengan tarif ramah di kantong alias murah tidak sulit dijumpai sekitar Taman Sari Yogyakarta. Berikut 10 rekomendasinya, jangan lupa di catat ya!

1. Tasneem Convention Hotel Yogyakarta

Tasneem Convention Hotel Yogyakarta harganya sangat terjangkau. Berdasarkan aplikasi pembelian tiket, tarif per-malamnya dikenakan mulai dari Rp 200 ribuan saja dan bisa untuk dua tamu dalam satu kamar.

Ilustrasi

Tasneem Convention Hotel Yogyakarta (visitingjogja.com)

Interiornya minimalis masa kini dengan dominasi warna krem dan penataan cahaya yang pas dan modern. Fasilitasnya pun lengkap, serta tersedia restoran. Satu lagi yang paling penting, lokasinya tidak terlalu jauh dari Taman Sari Yogyakarta.

Lokasi : Jalan Brigjend. Katamso, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta.

2. Home Addicts Hostel Yogyakarta

Kalau mengincar penginapan murah meriah dekat dengan Taman Sari Yogyakarta, coba saja kunjungi Home Addicts Hostel Yogyakarta. Bayangkan saja, harganya mulai dari Rp 80 ribuan satu malam.

Namun perlu diingat, ini merupakan penginapan berkonsep kamar sharing. Jadi, dalam satu kamar terdapat beberapa tempat tidur tingkat. Meskipun begitu, ruangannya bersih dan terdapat wifi, tetap menarik bukan?

Lokasi : Jalan Nakula No 2 Wirobrajan, Yogyakarta.

3. Ndalem Gamelan Guesthouse

Ndalem Gamelan Guesthouse memang bukan hotel. Hanya saja, rasanya menginap di sana lebih menarik ketimbang tidur di dalam kamar minimalis modern.

Kenapa? selain harganya cukup murah yakni mulai dari Rp 342.000 saja dan dekat dari Taman Sari Yogyakarta, setiap ruangannya bakal bikin Anda serasa menginap di keraton!

 Ilustrasi

Ndalem Gamelan Guesthouse Yogya (Agoda.com)

Kok bisa? Ya, furniture kayu khas Jawa di sana begitu kental dan tradisional! Di sini Anda juga bisa menemukan barang-barang antik yang memanjakan mata. Kamar tidurnya pun sederhana serta masih menggunakan dipan kayu.

Lokasi : Jalan Gamelan No. 18, Jero, Benteng, Panembahan, Kraton Yogyakarta.

4. Diana Hotel

Berikutnya, hotel murah dekat dari Taman Sari Yogyakarta ada Diana Hotel. Hanya 1 kilometer menuju bekas kebun istana tersebut dan harganya tidak begitu mahal.

Dalam satu kamar dengan dua tamu, dihargai mulai dari Rp 363 ribuan. Menariknya, kamar di Diana Hotel ini masih kental nuansa tradisional jawa. Dari tirai sampai seprei nya terdapat motif batik parang.

Lokasi : Jalan Tirtodipuran MJ III No. 133, Mantrijeron, Yogyakarta.

Halaman:
1 2 3
      
