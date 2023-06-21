7 Spot Terbaik Melihat Satwa Liar di Indonesia, Nomor 3 Pernah Dikunjungi Leonardo DiCaprio

TERDAPAT 6 spot terbaik untuk melihat satwa liar di Indonesia. Tak dipungkiri jika Indonesia memiliki banyak satwa liar terkenal. Adapun, satwa ini hidup di beberapa wilayah Indonesia.

Tak hanya disuguhkan satwa liar, sebagai negara tropis Indonesia juga memiliki pemandangan hijau yang sangat eksotis.

Hutan-hutan tersebut dikelola menjadi taman nasional sebagai tempat pelestarian beragam flora dan fauna.

Masing-masing taman nasional yang ada di Indonesia memiliki keunikan dan keindahan tersendiri.

Berikut Okezone rangkumkan 6 spot terbaik melihat satwa liar di Indonesia;

1. Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Wisatawan bisa menemukan berbagai macam jenis kadal raksasa yang memiliki liur beracun. Taman Nasional Komodo berada di Nusa Tenggara Timur dan Barat.

Komodo (Foto: Unsplash)

2. Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur

Taman Nasional Way Kambas menjadi rumah nyaman bagi satwa langka di Indonesia. Di taman nasional tersebut, wisatawan bisa melihat berbagai satwa dilindungi seperti gajah, badak hingga harimau Sumatera.

3. Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh

Eksotiknya Taman Nasional Gunung Leuser menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di taman nasional itu wisatawan bisa melihat berbagai binatang yang dilindungi dan menikmati indahnya hutan hujan tropis.

Bintang Hollywood Leonardo DiCaprio pernah berkunjung ke Leuser di Aceh, pada 27 Maret 2016. Dia ditemani aktor terkenal lainnya seperti Adrien Brody dan Fisher Stevens. Mereka sangat kagum dengan biodiversitas Gunung Leuser.

TN Gunung Leuser (Foto: Instagram/@bbtn_gunungleuser)

4. Taman Nasional Bali Barat, Bali

Taman Nasional ini juga cukup unik dalam hal medannya. Taman nasional ini memiliki luas 77.000 hektare. Satwa liar yang ditemukan di daerah ini termasuk rusa serta berbagai burung.

Burung langka asli Pulau Bali juga dapat ditemukan di Taman Nasional Bali Barat. Rusa dapat dilihat sedang mandi dan bermain di pantai, momen yang membuat foto-foto kamu luar biasa.