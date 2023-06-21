Intip Pesona Teluk Obhur, Destinasi Favorit Pelancong di Musim Panas

TELUK Obhur di Kota Jeddah sangat populer di Arab Saudi, lantaran memiliki sejarah panjang.

Tempat ini menjadi destinasi liburan favorit panas banyak keluarga pada musim panas. Mereka bisa menikmati pasir lembut, suhu sedang, air jernih, dan udara segar.

Pihak berwenang setempat sangat ingin menjaga keselamatan pengunjung pantai dengan memberi tahu mereka tentang tindakan yang harus mereka patuhi ketika berpartisipasi dalam berbagai olahraga air, termasuk menyelam, jet ski, dan perahu cepat.

Teluk Obhur (Foto: Hanz Y)

Berselancar memiliki karakteristik yang unik di teluk, karena pengunjung dapat menikmati olahraga dengan aman.

Teluk ini juga menjadi tuan rumah banyak kompetisi olahraga, seperti maraton, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan badan swasta.

Melansir Arab News, kompetisi perahu dan jet ski juga diadakan sepanjang tahun, dan banyak resor dan hotel ditemukan di sepanjang teluk sepanjang 11 km.