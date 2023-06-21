Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Selamat! Jakarta Genap Berusia 496 Tahun, Begini Sejarah di Balik Berdirinya Kota Ini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |06:25 WIB
Selamat! Jakarta Genap Berusia 496 Tahun, Begini Sejarah di Balik Berdirinya Kota Ini
Kota Jakarta saat PSBB. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
A
A
A

KOTA Jakarta genap berusia 496 tahun, hari ini Kamis (22/6/2023). Perjalanan panjang sejak dulu bernama Sunda Kelapa telah mewarnai Jakarta. Lalu, kenapa setiap 22 Juni diperingati sebagai hari jadi Kota Jakarta?

Menurut riwayat, kisahnya dimulai dari Soediro, Wali Kota Jakarta (jabatan setara gubernur kala itu) periode 1953-1958, menyadari pentingnya penetapan hari ulang tahun untuk Kota Jakarta. Tapi ia ingin tanggalnya berbeda dengan peringatan berdirinya Batavia.

Sudiro lantas memanggil sejumlah ahli sejarah seperti Mohamad Yamin dan Sukanto serta wartawan senior Sudarjo Tjokrosiswoyo untuk meneliti kapan Jakarta didirikan oleh Fatahillah.

 BACA JUGA:

Dari sana, Soediro berkeyakinan bahwa tahunnya pasti 1527 Masehi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah hari, tanggal, dan bulan berdirinya Jakarta.

Jakarta sudah beberapa kali berganti nama. Mulanya sejak tahun 397 Masehi namanya Sunda Kelapa. Lalu, Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta, pada 22 Juni 1527.

 Ilustrasi

Museum Fatahillah atau Museum Sejarah Jakarta 

Dr. Sukanto kemudian menyerahkan naskah berjudul 'Dari Jayakarta ke Jakarta'. Dia menduga bahwa 22 Juni 1527 adalah hari yang paling dekat pada kenyataan dibangunnya Kota Jayakarta oleh Fatahillah.

 BACA JUGA:

Setelah dibahas lalu ditetapkanlah pada 22 Juni 1527 sebagai berdirinya Kota Jakarta. Hal ini tertuang dalam keputusan DPR kota sementara No.6/D/K/1956.

Melalui PP No 2 Tahun 1961 juncto UU No 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

 

Akhirnya, sejarah kota Jakarta ulang tahun diperingati setiap tanggal 22 Juni. Di momen itu, Jayakarta memiliki banyak peranan penting dalam sejarah kebangkitan nasional.

 BACA JUGA:

Namun, pada tahun 1619 VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen merebut Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia.

Terakhir, pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan nama kota berubah menjadi Jakarta.

