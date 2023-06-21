Mabuk Narkoba, Pria Korea Nekat Buka Pintu Pesawat Usai Lepas Landas

Pria yang coba buka pintu pesawat diamankan dalam penerbangan Jeju Airlines. (Instagram @xury/CNN)

SEORANG pemuda nekat mencoba membuka pintu pesawat Jeju Airlines dalam penerbangan dari Cebu, Filipina menuju Seoul, Korea Selatan. Pria berusia 19 tahun itu akhirnya diketahui positif menggunakan narkoba.

Hal itu diketahui dari penyelidikan dan tes urine yang dilakukan polisi terhadap pria Korsel tersebut setelah pesawat mendarat di Bandara Incheon, Senin 19 Juni 2023.

Melansir dari CNN, Rabu (21/6/2023), dalam sidang pada Selasa kemarin, pria tersebut memberikan pernyataan yang sulit dipahami kepada media.

“Saya merasa sedang diserang,” kata dia ketika ditanya oleh wartawan mengapa dia berusaha membuka pintu pesawat dalam penerbangan.

Penumpang tersebut bertingkah aneh di pesawat setelah 1 jam lepas landas dari Cebu menuju Seoul. Petugas kemudian memindahkannya ke kursi di barisan depan pesawat dekat pintu keluar agar staf maskapai mudah mengawasinya.

Setelah dipindahkan ke tempat duduk baru, pria tersebut tiba-tiba melarikan diri ke pintu darurat dan berusaha membukanya, tetapi segera dihentikan oleh awak kabin.

Pria itu kemudian diikat dengan tali laso dan dasi sampai pesawat mendarat.

Pintu pesawat tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan, sementara 180 penumpang yang berada di dalam pesawat tidak mengalami cedera dalam kejadian tersebut, demikian disampaikan oleh pihak maskapai.