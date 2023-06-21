Maine Residence & Villa di Nusa Dua Tawarkan Banyak Keunggulan: Konsep Terasering yang Istimewa & Potensi Investasi yang Menguntungkan

NUSA Dua termasuk salah satu destinasi pariwisata yang cukup populer di Bali. Tak hanya keindahan alamnya saja yang menjadi daya tarik, gelaran event-event nasional maupun internasional yang sering kali digelar di Nusa Dua juga menjadi daya tarik utama.

Tak heran, jika Nusa Dua juga menjadi pilihan tempat tinggal favorit bagi setiap orang yang ingin memiliki hunian sekaligus investasi properti di Bali. Kali ini, kami akan mengulas mengapa Nusa Dua sangat dilirik oleh banyak orang sebagai pilihan tempat tinggal atau lokasi investasi di sektor properti.

Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan saat ingin memilih villa atau hunian di Bali, khususnya di Nusa Dua. Berikut ini kami merangkumnya untuk Anda yang telah dihimpun dari berbagai sumber.

Pilih Villa di Lokasi Strategis

Faktor pertama yang perlu menjadi pertimbangan Anda adalah pilihlah villa di lokasi yang strategis dekat dengan tempat yang sering kali menyelenggarakan berbagai event bergengsi. Dengan memilih tempat yang tepat, maka Anda akan mendapatkan banyak keuntungan memiliki villa di Bali.

Nusa Dua terbukti telah banyak menjadi tuan rumah dalam gelaran event bergengsi yang sering kali digelar di Bali. Karena itu, memiliki villa atau hunian di Nusa Dua, akan menjadi pilihan investasi yang tepat. Kenapa tepat? Karena Anda dapat memanfaatkan momen event tersebut untuk memperoleh pendapatan yang stabil melalui sewa villa atau pengelolaan properti.

Maine Residence Nusa Dua Bali

Pilih Developer dengan Reputasi Terpercaya

Faktor kedua yang bisa menjadi pertimbangan Anda dalam membeli properti di Nusa Dua, adalah pilih villa yang dikembangkan oleh developer terpercaya. Lihat track record developer sudah pernah mengembangkan properti apa saja, karena itu akan memberikan keuntungan tersendiri bagi properti yang Anda beli.

Seperti Maine Residence , salah satu villa di Nusa Dua, Bali, yang dikembangkan oleh developer yang sama mengembangkan The Westin Resort Nusa Dua Bali, Oakwood Hotel & Residence Surabaya, dan Park Hyatt Jakarta. Dengan begitu, Anda tak perlu khawatir dengan kualitas dan konsep yang ditawarkan oleh villa tersebut.

Pilih Villa dengan Konsep Terasering

Faktor yang juga menjadi bahan pertimbangan Anda membeli villa di Nusa Dua adalah konsep seperti apa yang ditawarkan. Mengapa perlu memperhatikan konsep villa? Hal ini tentu akan mempengaruhi kenyamanan saat Anda tinggal di villa tersebut.

Saat ini, villa dengan konsep terasering tengah populer, karena dengan konsep ini setiap penghuni memiliki open space yang terbuka. Pemandangan di sekitar menjadi lebih terlihat dan sirkulasi udara menjadi lebih baik. Maine Residence di Nusa Dua, Bali, adalah salah satu kawasan villa yang menerapkan konsep terasering dengan sangat baik.