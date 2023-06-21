Dijuluki Neraka Hijau, Begini Sejarah Asal-usul Nama Hutan Amazon

Hutan Amazon di Amerika Selatan. (Foto: Unsplash/Kunal Shinde)

HUTAN Amazon merupakan hutan hujan terbesar di dunia. Dijuluki Neraka Hijau, luas Amazon mencakup 40 persen dataran Amerika Selatan. Melintasi 9 negara; Brasil, Bolivia, Peru ,Ekuador, Kolombia, Venezuela, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis.

Hutan Amazon merupakan rumah bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan. Setidaknya ada 30 persen spesies makhluk hidup yang ditemukan di hutan Amazon.

Hutam Amazon menaungi 40.000 spesies tanaman, 16.000 spesies pohon, 3.000 spesies ikan, 1.300 burung, lebih 430 mamalia, 1.000 lebih amfibi, dan lebih 400 reptil.

Asal-usul hutan tersebut dinamakan Amazon berasal dari nama Sungai Amazon atau Rio Amazonas, sungai yang mengalir di tengah lebatnya hutan Amazon.

Mengutip dari Mongabay, kata Amazonas berasal dari mitos Yunani kuno tentang suku pejuang wanita perkasa.

Awalnya, nama ini diberikan oleh penakluk Spanyol bernama Francisco de Orellana yang secara tidak sengaja menemukan hutan belantara besar pada 1542 Masehi.

Francisco de Orellana direkrut oleh Gonzalo Pizarro, penakluk Peru, untuk bergabung dengan pasukannya untuk menjelajahi hutan demi mendapatkan kayu manis dan emas.