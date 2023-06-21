5 Festival Unik Ini Hanya Ada di Thailand, Jadi Daya Tarik Wisata

Songkran Festival digelar sebagai tradisi merayakan tahun baru di Thailand (Foto: thaisnackonline.com)

MENGULAS 5 festival unik yang hanya ada di Thailand dan jadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke Negeri Gajah Putih. Banyak sekali atraksi menarik yang lekat kaitannya dengan budaya Thailand.

Ragam festival di Thailand sudah menjadi bagian dari masyarakat sejak dulu kala. Saat berkunjung ke Thailand pada bulan-bulan tertentu, wisatawan dapat mengikuti beberapa festival menarik ini.

Berikut 5 festival unik yang hanya ada di Thailand sebagaimana dilansir dari Educational Travel Asia :

Festival Phi Ta Khon

Wisatawan tentu menantikan festival hantu di Thailand atau dikenal dengan festival Phi Ta Khon. Festival ini menggabungkan tradisi keagamaan Buddha dan animisme, pesta menyenangkan, dan kerajinan lokal.

Berlangsung selama tiga hari, masyarakat mengenakan topeng warna-warni diiringi alunan musik. Mereka berpawai mengelilingi jalan Thailand.

Festival ini berawal dari kepercayaan masyarakat Thailand kepada hantu yang masih berkeliaran.

Festival Phi Ta Khon (wisatathailand.id)

Festival Songkran

Festival Songkran atau festival air sudah ada sejak abad ke-14. Pada festival ini orang Thailand membawa ember kayu kecil sambil menyiramkan air kepada orang lainnya.

Biasanya orang Thailand mengadakan festival unik ini setiap tahun menyambut tahun baru resmi Negeri Gajah Putih yang jatuh pada tanggal 13 - 15 April.

Makna dari festival songkran yaitu untuk saling membersihkan diri dari setiap masalah. Dari waktu ke waktu festival songkran mengalami perkembangan. Mereka bahkan dapat membawa makan dan minum bersama keluarga.

Perjamuan Monyet Lopburi

Masyarakat Thailand juga memiliki festival unik bernama Perjamuan Monyet Lopburi. Festival ini berlangsung selama dua hari di bulan November dan telah menjadi daya tarik wisatawan.

Pada Perjamuan Monyet Lopburi, masyarakat akan datang ke provinsi Lopburi, Thailand dan memberi makan monyet yang ada di sana.

Perjamuan besar ini dihadiri oleh lebih dari 3000 monyet yang menyantap lebih dari 4 ton buah-buahan.