Ada Konser Coldplay Tahun Depan, Harga Tiket Pesawat ke Singapura Naik 3 Kali Lipat!

HARGA tiket pesawat rute Jakarta-Singapura dilaporkan melonjak pada Januari 2024, seiring rencana gelaran konser Coldplay selama enam hari di Singapore National Stadium.

Banyak penggemar yang antusias untuk menyaksikan pertunjukan Chris Martin dan kawan-kawan, terutama penggemar di Indonesia.

Tak heran jika penggemar yang tak kebagian tiket di Jakarta pun banyak yang memilih menonton konser Coldplay di Singapura. Mengingat harga tiket yang ditawarkan jauh lebih murah.

Harga tiket pesawat ke Singapura (Foto: Traveloka)

Di mana untuk kategori General Standing atau mirip festival harga tiket hanya dibanderol sebesar 168 dolar Singapura atau setara dengan Rp1,8 juta.

Berdasarkan pengamatan MNC Portal di salah satu situs perjalanan berbasis daring, harga tiket dari Jakarta-Singapura di tanggal konser Coldplay yaitu 23, 24, 26, 27, dan 30 Januari 2024 mengalami kenaikan yang cukup fantastis.