HOME WOMEN TRAVEL

Dieng Culture Festival 2023 Resmi Ditiadakan, Ternyata Ini Penyebabnya

Antara , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |00:03 WIB
Dieng Culture Festival 2023 Resmi Ditiadakan, Ternyata Ini Penyebabnya
Anak berambut gimbal Dieng (Foto: Instagram/@festival_dieng)
A
A
A

DINAS Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah memastikan pergelaran Dieng Culture Festival (DCF) 2023 yang sedianya dilaksanakan pada 25-27 Agustus ditiadakan dan akan kembali hadir pada tahun 2024.

"Dalam rapat kemarin memang dinamis, namun akhirnya sudah ada keputusan bahwa DCF 2023 ditiadakan dengan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan penataan Dieng," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kebudayaan Dinparbud Kabupaten Banjarnegara, Yelly Harmoko mengutip ANTARA.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dieng Pandawa, Alif Faozi selaku pelaksana di lapangan, kata Yelly, menerima jika DCF 2023 tidak dilaksanakan dan dijadikan sebagai persiapan agar DCF 2024 bisa lebih maksimal.

Di sisi lain, Pemerintah Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara, mengharapkan DCF 2023 tetap bisa dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan penataan Dieng yang merupakan proyek strategis nasional dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Infografis Negeri di Atas Awan

"Tetapi dengan melihat kondisi dan perkiraan dari Bidang Destinasi Dinparbud, pekerjaan penataan sudah dimulai pada bulan Agustus di tiga titik, yakni Kompleks Candi Arjuna, Aswatama, dan Kawah Sikidang, termasuk perbaikan jalan dari Aswatama ke Sikidang yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara," jelasnya.

Dan, tiga titik penataan tersebut merupakan titik sentral pelaksanaan DCF, yakni pencukuran atau ruwatan anak berambut gimbal di Kompleks Candi Arjuna.

Selanjutnya, acara pendukung DCF berupa Jazz di Atas Awan digelar di Lapangan Pandawa yang aksesnya melalui ruas jalan dari Aswatama menuju Kawah Sikidang.

"Jadi, kalau dipaksakan digelar sangat tidak memungkinkan," tegasnya.

Yelly menambahkan, pihaknya juga sudah mengomunikasikan hal tersebut ke Kepolisian Resor Banjarnegara selaku pihak yang mengeluarkan izin keramaian

